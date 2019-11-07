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加拿大礦業公司車隊遇「死亡伏擊」　西非布吉納法索官員：37死60傷

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▲▼加拿大礦業公司車隊遇「死亡伏擊」　西非布吉納法索官員：37死60傷。（圖／翻攝自Google Map）

▲加拿大礦業公司車隊在布吉納法索東部大區遇襲。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

西非國家布吉納法索一列載滿加拿大礦業公司員工的車隊，於當地時間周三（6日）遭遇襲擊，造成37人死亡60人受傷。官方目前尚無法確認突襲車隊的歹徒身分。

根據《路透社》、《新德里電視台》（NDTV）報導，布吉納法索東部大區首長珊諾Saidou Sanou在一項聲明中指出，一群「身分不明的武裝分子」於週三清晨伏擊車隊，造成礦業公司塞馬佛（Semafo）員工大量死傷。

塞馬佛也隨即發布聲明表示，5輛載滿礦場工人的巴士由軍隊護送，當車隊行經距離邦古金礦場40公里處時遭遇伏擊，導致多人死傷，「我們正在全力和布吉納法索當局各階層合作，確保我們員工、承包商和供應商的人身安全。」塞馬佛也在聲明中向死者家屬表達慰問之意。

塞馬佛（Semafo）全稱為「西非礦業勘探協會」，總部為在加拿大蒙特婁（Montreal），於西非各國擁有多處礦場，也擁有並經營布吉納法索第三大的金礦礦場，2018年9月進到邦古地區進行商業開採。

事實上，由於西非各國正陷入與聖戰士戰爭的泥沼之中，這已經是塞馬佛在15個月內第3次遭遇嚴重伏擊。其中2次分別發生於2018年的8月及12月，第2次的伏擊地點就在此次車隊行經的路線上，當時車隊同樣要載運礦場員工前往邦古礦場。

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