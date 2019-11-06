恢復進口加拿大豬、牛肉！陸外交部證實：有錯就改予以肯定

▲大陸恢復進口加拿大豬肉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5日在推特宣布，中國要恢復加拿大牛肉與豬肉的進口，從6月至今因肉品含有瘦肉精及偽造證書的事件之後，緊張關係終於得到緩解。對此，大陸外交部發言人耿爽6日在記者會上證實，並指出加拿大「在肉類產品輸華這個問題上，能夠做到『有錯就改』，中方還是要予以肯定的」。

中國海關日前在一批加拿大的豬肉產品檢出萊克多巴胺（Ractopamine，俗稱瘦肉精）殘留，因此立即暫停了涉事企業豬肉產品輸華，「調查發現，188份官方獸醫衛生證書是偽造，中國6月25日起全面停止從加拿大進口肉品。」

不過，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5日在推特宣布，中國要恢復加拿大牛肉與豬肉的進口。針對上述言論，耿爽在6日的例行記者會上證實，中方近期在評估加方提出的整改行動計畫後，同意恢復接受加政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證書。

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



耿爽表示，加拿大輸華肉產品的衛生證書簽發系統自今年6月被發現有明顯漏洞，無法確保加拿大輸華肉產品的安全。因此中方要求加方自6月25日起，對事件開展全面的調查和整改。

他指出，事發後，中國海關與加拿大政府主管部門保持著密切的溝通，認真研究解決問題的辦法。近期，加方提出了相關整改行動計畫，中方評估後認為基本符合保證安全的要求，同意恢復接受加政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證書，「我們希望加方切實履行食品安全的監管責任，確保輸華肉產品安全，保障貿易的順利進行。」

至於同樣被中國暫停進口的加拿大油菜籽等產品，耿爽僅稱中國有關部門在例行檢驗檢測中發現問題，所以採取措施，未提及恢復事宜。他要強調的是，「在肉類產品輸華這個問題上，加方能夠做到有錯就改，中方對此還是要予以肯定的。」

最後，他還說，至於更廣泛意義上的中加關係，雙方目前遭遇的困難，責任不在中方，「我們敦促加拿大新一屆政府認真對待中方立場和嚴重關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國，以實際行動來推動中加關係早日重回正軌。」

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