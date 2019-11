申請魁北克永居「2度遭拒」！　法籍女子傻眼：他們說我法文不夠好...

實習記者賴韻如/綜合報導

法籍女子艾蜜莉(Emilie Dubois)於2012年來到了加拿大魁北克省(Quebec),並在當地一所大學畢業獲得了博士學位,沒想她近日卻出面指出,自己從去年開始已經申請2次永久居留權,但都遭到魁北克移民部拒絕,理由竟是認為她的「法語程度不夠好」,相當傻眼。

據The Star報導,今年31歲的艾蜜莉是一名平面設計師,她在魁北克省生活已經長達8年的時間,艾蜜莉去年於法語大學校拉瓦爾大學(Université Laval)獲得了博士學位後,便開始向魁北克省申請永久居留權,沒想到去年年底收到魁北克移民部的回函,內容卻指出,艾蜜莉的5篇博士論文中,其中有一篇章節是用英語書寫,「所以法文語言能力無法被認可」。

This morning, we are brainstorming with Audrey Gilbert, a #PhD student at @universitelaval, to prepare her #poster for #MT180 #3MT pic.twitter.com/XGKocrE46y