玻利維亞前總統稱「被懸賞150萬追殺」抵墨國求庇護　臨時總統宣布上任

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）飛抵墨西哥尋求庇護。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）被控選舉舞弊，在百姓、政壇與軍警的壓力之下宣布請辭，12日飛抵墨西哥。他表示，「政變策畫者」懸賞5萬美金（大約新台幣151萬元）追殺，因此才選擇離開家鄉，尋求庇護。玻國參議院副議長阿涅茲（Jeanine Anez）宣布成為臨時總統，承諾帶來和平，但也受到抵制。

根據BBC，莫拉萊斯抵達墨西哥城（Mexico City），在記者會上聲明，雖然受到壓力，但為了避免其他社會主義領袖「被騷擾、迫害與威脅」，才會自願請辭，「這樣才不會發生更多流血事件。」他指出，「謀畫政變的人」懸賞5萬美金要取他人頭，因此出國尋求庇護。

Evo llegó sano y salvo a México pic.twitter.com/RVjCnhgUTo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

▲墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）在推特上發布莫拉萊斯抵達的消息。

莫拉萊斯也表示，「非常感謝」墨國總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）的救命之恩，「只要我還活著，就會留在政壇，戰鬥依然持續進行。全球的人民都有權利讓自己免於受到歧視與羞辱。」

▲玻利維亞參議院副議長阿涅茲（Jeanine Anez）宣布成為臨時總統。（圖／路透）

根據《中央社》報導，玻利維亞副總統、國會兩院領袖都隨著莫拉萊斯辭職，依照憲法規定，參議院第2號人物阿涅茲成為下一位繼任者。雖然缺乏法定任命人數，她仍於12日自行宣布成為臨時總統，承諾為國家帶來和平，並且盡快舉行選舉。

▲▼玻利維亞前總統莫拉萊斯出逃墨國後，其支持者在行政首都拉巴斯（La Paz）爆發示威。（圖／路透）

據了解，阿涅茲的上任受到前總統所屬政黨的抵制。莫拉萊斯出逃墨國後，其支持者也在行政首都拉巴斯（La Paz）爆發示威，軍警呼籲人民待在室內，等待騷動平息。工會聯盟表示，如果無法在24小時以內恢復憲法秩序與和平，將要發起無限期罷工。

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