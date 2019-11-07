全台首家！家樂福攜手foodpanda「300支商品送到府」11／11日正式上線

▲家樂福宣布攜手美食外送平台foodpanda。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

全台首家！量販店家樂福宣布攜手美食外送平台foodpanda，推出店內商品外送服務，下周一（11月11日）起由台北東興店率先正式上線，首波提供300支商品，包括零食、即食商品、熟食、生鮮蔬果肉類以及日常生活必需用品，就是要讓民眾在家也能隨時線上下單直接送到府。

全力搶攻宅經濟，家樂福聯手foodpanda打造商品外送到家服務，只要在指定服務範圍內的消費者即可在foodpand APP看到家樂福上架服務，首波提供300多支品項提供購買，包含零食、熟食、日常生活必需等用品，滿足顧客緊急需求。家樂福總經理王俊超表示，「近年來觀察到消費者偏好即時且便利的服務，線上下單、宅配到府的需求上升，相信藉著與 foodpanda合作外送服務將為更多消費者打造需優質服務體驗」。

▲foodpanda「熊貓商城」即日起上線服務。（圖／記者呂佳賢攝）



foodpanda「熊貓商城」即日起正式上線服務，網羅逾150個知名店家，包括家樂福、日藥本舖、棉花田、宜家寵物生活館等，商品範圍涵蓋生活日用品、生鮮、藥妝及寵物用品，日常需求1小時內就可被滿足，為慶祝熊貓商城上線，即日起至11月底凡訂購生鮮雜貨商品全面免服務費，更加碼於11月11 日至11月底期間下訂即可享有3次88折生鮮雜貨外送優惠。

▲全家XUber Eats聯手推「店到宅」服務 。（圖／業者提供）

另在今年9月底，全家便利商店也合作Uber Eats，於APP上架設「全家專區」，精選百項商品，鮮食類約30種，如早午餐優惠組合等，一般商品則有70種，包括零食、飲料外，美妝品、盥洗用品等一般日用選擇，為目前超商合作外送平台首例。

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