接到暗黑單！客人亂填地址省錢　外送員「出招還擊」網喊：好療癒

▲許多民眾會用外送平台叫餐。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李芷萱／綜合報導

一名Foodpanda外送員透露，接單時碰到一個「暗黑單」，對方除了填假地址、將正確地址寫在備註區，還利用假地址「省錢」，對此他也出招還擊，「老子以後遇到這種單一定都這樣玩」，許多網友看完大讚療癒「這樣做就對了」。

外送員在臉書「靠北熊貓」表示，這位客人先將外送地址設在店家旁邊，再把正確地址寫在備註區，並說「（正確地址）在店家範圍內不用再問派單」，由於假地址和店家距離很近，運費只要20元，使用外送平台的30元折扣碼後不但免運，還可以再省10元。

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原PO表示，當下沒有問派單，而是先到附近的便利商店抽菸喝咖啡，約20分鐘後，他告訴派單「爆胎要換輪胎」，同時將GPS關掉、和其他外送員聊天打發時間，等真正將餐點送到客人手上已過一個小時，「我一直和他說抱歉，我車爆胎，派單沒和你聯絡嗎？我有和派單說」，客人回應「沒有」，原PO又說，如果覺得等太久可以拒收。

▲外送員會遇到各種客人。（示意圖／記者呂佳賢攝）

最後，客人還是摸摸鼻子將餐點收下，「看到你的餐點冷掉，又有點無奈的臉，我就放心了」。外送員表示，以後如果再碰到這種單，一律這樣處理，「反正你正當理由改地址，我也正當理由車故障，我還有機會獲得正當理由員工餐。」

對此，不少網友拍手叫好「這樣做就對了」、「代表桃園區熊貓至（致）上最大敬意」、「雖然覺得冤冤相報何時了，可是還是莫名得療癒。」也有人認為，「這方法是可以啦...但是你就這麼心甘情願的一小時就只跑他這一單？我可不要...」、「真的不要亂搞，搞壞吃虧的是自己啦！害群之馬」。

▲外送員在臉書抱怨。（圖／翻攝自靠北熊貓粉專）