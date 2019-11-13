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載蹺課小六女回家壞壞　一句「是我主動坐上機車」救了台中男

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記者黃翊婷／綜合報導

大學肄業的阿佑（化名）去年12月間透過臉書結識小美（化名），某天對方因為不想到學校上課，他騎車將人載回家，兩人進而發生性關係，沒想到後來被女方的母親發現，雙方因此鬧上法院。由於小美證稱並未受到脅迫，一切都是自己主動的，台中地院合議庭認為，阿佑的行為雖然不構成略誘罪，但涉犯對未滿14歲之女子為性交罪，最後依法判處1年6月有期徒刑，緩刑4年。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲小美決定蹺課，並請阿佑來學校接自己離開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿佑是在2018年12月初透過臉書認識小美，兩人聊得很來，不到一個月就相約見面，當時女方不願意繼續上課，於是請他騎車來學校接送，接著就回到住處發生性關係。

小美接受警詢時強調，「是我主動叫阿佑載我離開，他沒有暴力脅迫，是我主動坐上機車，他也沒有不讓我回去，因為我不想上課，才要他來載我離開學校。」

▲桃園市吳姓男子以參加夜店活動測試可獲獎金誘騙少女應徵，卻帶少女上摩鐵。（示意圖／Pixabay）

▲小美強調自己沒有受到任何脅迫。

台中地院合議庭認為，阿佑明知小美才就讀小學六年級，正處於身心與人格發展的重要階段，對兩性關係的認知也不成熟，卻未能克制自身情慾，進而發生性關係，考量到他事後已與小美母親達成和解，之所以會「凍抹條」也是因為兩人交往的情誼，因此依涉犯對未滿14歲之女子為性交罪，判處1年6月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，同時還得接受3場法治教育課程。

至於略誘罪的部分，合議庭指出，小美離家是出於自主意志，並未受到阿佑引誘，況且在兩人共處一室的期間，行動自由也沒有受到任何限制，她想回家應該沒有任何困難，難以認定男方有意引誘她脫離家庭，這部分應為無罪。

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