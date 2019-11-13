騙有「獨門爆汗」神技強吻女客　按摩師掰：以為她對我有好感

▲何男辯稱是在按摩時誤會小滿喜歡自己，並非故意猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／台北報導

小滿（化名）去年7月間和朋友前往何男開設的養生館按摩，對方看自己一直咳嗽，謊稱有「獨門爆汗」絕活，沒想到竟是強吻、咬胸，嚇得她趕忙拒絕並離開，事後傳訊息質問，卻收到「因為妳一直握著我的手，我以為妳對我有好感，所以才這樣」的回答，氣得報警提告。台北地院合議庭檢視所有證據後認為，何男的確不尊重他人的性自主權，案發後也未與小滿和解，犯後態度難認良好，因此依強制猥褻罪判處10月有期徒刑。

小滿接受警詢時提到，當天是自己第一次去養生館做全身指壓，一開始先泡腳，接著按摩肩頸、腳部，後來才到比較裡面的空間按摩，「不到5分鐘，因為我一直咳嗽，他就說有個獨門會讓我爆汗，叫我把內衣褲都脫掉，因為等一下會流很多汗」，等到換裝完畢再躺回床上，她感覺屁股被摸了一下，以為只是在確認有沒有按照指示脫掉內褲，所以沒有在意。

▲小滿曾傳訊息質問何男。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

但就在這個時候，小滿發現何男一直觸摸下體，立即出聲制止並將身體轉正，沒想到一轉正就被強吻、咬胸，甚至伸手進衣服內亂摸，嚇得她馬上把對方的手拍掉，並趁機把朋友叫進來，這才逮到機會脫逃。

對於小滿的指控，何男坦承兩人的確有親吻，但沒有任何猥褻的意圖，「她一直牽著我的手，按摩身體時也一直抓我的手和大腿，手背還碰到我的下體，我以為她喜歡我，才會親她」、「我們按摩的地方隔音不好，只要講話大聲一點外面都聽得到，她朋友當時就坐在外面」、「結束之後她和朋友有說有笑，我問她下次要不要約按摩，我才加她微信，她在微信裡有說，過去就算了」。

▲小滿出現急性創傷反應，一度無法正常工作。

不過，台北地院合議庭調閱兩人的對話紀錄，發現小滿在事發之後曾傳訊息質問，「你都這樣子『服務』客人嗎」、「吃我豆腐還收錢」，何男則回答，「我找時間給妳，順便跟妳道歉」、「我是因為妳一直握著我的手，以為妳對我有好感，所以才這樣」。

此外，小滿後來接受心理諮商，確認在受害之後引發急性創傷反應，需要到精神科就醫、服藥，幾乎每天都會做惡夢，對人際互動也很敏感，情況嚴重到已經影響工作。合議庭認為，何男不尊重他人的性自主權，犯後還矢口否認，至今也沒有與小滿達成和解，犯後態度難認良好，最後依強制猥褻罪判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。