十指緊扣小五女童「我們像家人」　班導兩度躺腿性騷終生不得任教

▲楊男摸大腿被小桃撥開，卻反過來十指緊扣住對方的手。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃翊婷／綜合報導

碩士畢業的楊姓男子原本在雲林某小學擔任五年某班的班導師，2017年4月間趁著學校舉辦「台北見學之旅」，三度性騷擾學生小桃（化名），包含躺大腿、抓搔大腿外側、牽手等等；雖然他辯稱兩人沒有曖昧關係，與學生之間的互動如同家人，但其他目擊學生都證稱小桃當下很害怕，最後仍被台南高分院合議庭駁回上訴，維持原審判處9月有期徒刑，得易科罰金27萬元，全案確定。

判決書中提到，楊男趁著帶學生北上參加活動時，於晚間10時許跑進小桃的房間，先是要求幫忙按摩，再趁對方來不及抗拒前躺在大腿上，時間長達20分鐘；隔天傍晚一行人搭乘遊覽車，他自行更換座位，期間以左手搔抓女方的右大腿外側，被撥開時還反轉以十指交扣的方式牽住手；接著過了3天，他趁著觀賞螢火蟲的機會，直接躺在女方置於大腿旁的書包上，並以臉碰觸大腿側邊長達10分鐘。

▲因為楊男是班導師，小桃雖然害怕，卻不敢反抗。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

小桃的母親事後發現女兒和老師的LINE對話內容有異，這起性騷擾事件才曝光。對此，楊男辯稱自己沒有任何性騷擾的意思，小桃入住的房間總共有7名學生，如果真的有意騷擾，怎麼可能選在大庭廣眾之下，「我是因為比賽將近，求好心切而且非常疲累，才會做出讓人誤會的行為」，而遊覽車摸腿只是在叫她，沒有抓搔或撫摸，至於看螢火蟲那天，躺下時的確有不小心碰到她的大腿，但時間很短暫，沒有10分鐘那麼長，「我們不是情侶也沒有曖昧關係，我和學生互動頻繁，與家人比起來有過之而無不及。」

楊男認為，校方在第二次性別平等教育委員會上的報告並沒有成立性騷擾，而是寫教師專業倫理，也就是所謂的師生戀，一審法官沒有考慮到這一點，就依違反性騷擾防治法判處9月刑期，讓他很不滿，這才決定提出上訴。

▲其他學生也有發現楊男對小桃特別好，差別待遇很明顯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，小桃接受偵訊時強調，老師的行為並未經過自己同意，「我沒有去推或阻止，是因為他是我的導師，我不敢拒絕」；同房間的女學生也證稱，「當時小桃的表情很緊張、害怕，看起來很不知所措，也沒有很開心，眼神跟同學對到時，好像要說什麼」、「老師對小桃好得有點奇怪，有點差別待遇，對我們就是一般般」。

台南高分院合議庭認為，楊男在眾多學生面前不僅沒有為人師表應有的模範，還做出如此輕浮、不當的舉動，顯然已經逾越法律界限，性平會調查後也建議解聘且終生不得任教；此外，小桃後來會認為兩人是男女朋友，也是在案件發生之後，因為受到他種種示好、曖昧言語所影響，才會被挑起感情，因此不採信男方的說詞，最後裁定駁回上訴，維持原審判決9月有期徒刑，得易科罰金27萬元，全案確定。