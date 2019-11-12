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鈕承澤單面鏡前對質性侵被害女　3小時頻離庭「律師獻策」拼緩刑

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記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）因捲入性侵案風波，台北地院12日上午9時30分展開第6度開庭。鈕「棄小折、改UBike」，一身正裝出庭，其弟弟也在一旁一路伴隨支持。經過3小時的不公開審理，對於開庭狀況等，仍選擇避答，僅微笑點頭致意。

▲▼鈕承澤。（圖／記者孫于珊攝）

▲鈕承澤性侵案第6度開庭長達3小時，對於開庭狀況等皆拒絕回應。（圖／記者孫于珊攝）

鈕承澤被控2018年11月間，性侵電影《跑馬》女劇組人員，遭檢方依強制性交罪起訴。有傳出鈕曾提出以60萬元和解，但對方不接受；據悉今年9月，鈕提高價碼，願意支付「7位數」的百萬級和解金，雙方已悄悄達成和解。

而台北地院今再度開庭，在唯一設有單面鏡、變聲設備的第18號「指認法庭」進行不公開審理，讓被害女子能待在指認室內，免與鈕面對面又能當庭與鈕「對質」釐清事實。然而過程中，鈕2次離庭跑廁所，也多次和律師中途離庭，在庭外討論事情，是否是因被害女子的到庭指述有關聯？引發外界揣測。

開庭結束後，鈕承澤對於記者們的提問「有沒有話要說？」「可以講一下開庭狀況嗎？」等，依然選擇低調、不發一語，僅45度鞠躬並微笑致意，而後就快步離開法院。而法界人士認為，對於鈕已賠付和解金後，或許有獲緩刑機會，不過法官仍會依審判實務，根據事實、證據等以釐清案情後決定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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