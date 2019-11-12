帶女友聚餐偷加FM2惡作劇　手賤男「3杯酒互換」慘噴10萬

記者黃翊婷／新北報導

余姓男子去年10月30日晚上帶著江姓女友和另外3名同事碰面，一行人在居酒屋裡飲酒聊天，他卻趁機將氟硝西泮（俗名FM2）加入桌上3杯酒杯，導致其中兩人喝下摻有毒品的酒。新北地院法官認為，余男的犯罪動機只是朋友之間惡作劇、嬉鬧，事後也與受害者達成和解，最後依欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，判處1年10月有期徒刑，緩刑4年。

▲余男在酒中加入毒品，連女友也不知情。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

判決書中提到，余男與江女是男女朋友，兩人2018年10月30日晚間8時許約鍾姓以及兩名王姓同事到居酒屋飲酒，喝了大約1個小時40分鐘後，他趁著另外4人離開座位的空檔，偷偷在其中3杯酒裡摻入氟硝西泮，接著等大家回來一起交換酒杯繼續喝，眼睜睜看著鍾姓、王姓友人喝下「毒品酒」，另外兩人則因為沒有喝而躲過一劫。

然而，余男摻毒的動作全被張姓店員目睹，並立即報警前來處理。警方當場查扣2顆白色藥錠和3個白色空瓶，後續送驗皆檢測出第三級毒品氟硝西泮，另外鍾、王兩人的尿液也都呈現毒品陽性反應。

▲氟硝西泮俗稱FM2，是一種強力安眠藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

余男發現事情鬧大了，這才坦承一切都是自己的惡作劇，沒想到只是開個玩笑，卻犯下這麼嚴重的錯。新北地院法官認為，余男在酒中下毒固然應該受罰，但他並沒有其他低劣動機，兩位受害的朋友也沒有任何身體不適，雙方事後已達成和解，依舊維持良好的友誼關係，依法得以減刑。

法官接著表示，余男的犯罪動機是朋友間的惡作劇，摻入的毒品量也很少，考量到他的雙親年邁、健康狀況不佳，家中還有罹患思覺失調症的妹妹需要照顧，過去也沒有任何前科，最後依欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，判處1年10月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，同時還給向公庫支付10萬元，並接受8小時的法治教育課程。

● 飲酒過量，有礙健康