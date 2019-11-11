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15歲女友視訊脫衣示愛　男友看完沒存檔還是被外婆抓包

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲阿浩利用女友喜歡自己的心情，引誘她拍攝不雅影片。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄某公司的檢驗員阿浩（化名）去年與年僅15歲的少女A交往，同年6月他要求女友在視訊時脫去衣物，沒想到卻被對方的外婆發現，最後吃上官司。高雄地院法官認為，阿浩的行為的確已經違反兒童及少年性剝削防制條例，但考量到他並未儲存影片，事後也與A女、家屬達成和解，因此依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處1年有期徒刑，緩刑4年。

判決書中提到，阿浩明知A女仍在就讀國中，2018年6月某日深夜11時許兩人透過LINE視訊，他竟然利用女友對自己傾慕的心態，引誘對方在家中脫去衣物，對著鏡頭裸露全身；後來A女的外婆發現異狀，趕忙告知家人並報警，這才揭穿整起事件。

▲▼手機,打字,傳訊,iphone。（圖／翻攝自pixabay）

▲阿浩事後並未儲存影片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

而阿浩到案後坦承犯行，但強調自己並未儲存相關影片。高雄地院法官認為，依照一般社會通念，他要求女友拍攝的影片客觀上足以刺激或滿足性慾，也會引起一般人的羞恥或厭惡感，有礙社會善良風俗，確實屬於猥褻之電子訊號。

法官接著表示，A女身心尚在發展階段，對男女兩性關係仍處於懵懂狀態，阿浩的行為雖然不符合減刑的要件，但他犯後深感悔悟，也與受害者達成調解，女方家屬同意不再追究，願意給予改過自新的機會，最後依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處1年有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，同時還要完成加害人處遇計畫。

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