驅離太陽花流血判國賠111萬　退警總會台北地院集結討尊嚴

▲退警抗議太陽花攻佔行政院案，法官判警驅離過當要國賠 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

2014年太陽花學運期間，發生群眾攻佔行政院事件，台北市警方執行驅離時，發生流血衝突，台北地院日前判要國賠14人共111萬元，退警總會質疑判決「只為政治服務」，12日發動現、退職警察集結台北地院討尊嚴，現場在下午1點半開始已有約50人集結，並手持標語、海報質疑判決結果將使警察無法執法。

因服貿協議審查案引起的太陽花學運在2014年3月18日佔領立法院，3月23日轉戰行政院，在學運落幕後的相關訴訟中，國中老師林明慧首先循行政訴訟途徑打國賠官司，法院判賠30萬元後，因台北市府放棄上訴而確定，包括前立委周倪安在內23人接著提告求償，共1006萬多元。

台北地院10月30日判決認為，行政院院區及週邊是集會遊行禁制區，警方依法執行強制驅離時，仍應考量比例原則，經證人指證以及相關錄影畫面，包括周倪安等10人確實有頭部等要害部位受創、傷勢嚴重，顯然是警方執勤過當，有權請求國賠10萬到20萬不等金額，其中周姓民眾過世，由5名家屬共同繼承，總計14人獲國賠共111萬元。可上訴。

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