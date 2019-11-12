中學柔道社教練床戰高中生拍裸照輕判6個月　少女求情：他是我男友

▲柔道教練與未成年少女交往還拍下裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化柔道教練阿志（化名）在道館授課，在2017年與未成年學生小柔（化名）交往成為男女朋友，阿志還拍下小柔正面、背面全裸照，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴，彰化地院則認為阿志犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑6月。

阿志由於涉嫌藉由招攬少女學柔道及在國中擔任柔道社團教練之便，在2年多前連續誘姦2名分別就讀不同學校的國、高中少女，還把他與少女自拍淫照儲存在手機裡，被家長發現後，向彰化警方報案，阿志被傳喚到案後坦承一切，被警方依妨害性自主罪嫌移送法辦，檢方訊後5萬元交保，阿志目前沒在學校任教，也關閉道館。

法官認為阿志明知小柔於案發時係未滿18歲之少年，正值身心發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟恣意拍攝少年為猥褻行為之電子訊號，所為對於少年身心發展具有不良之影響。

法官審酌後，考量被告與甲女當時為男女朋友關係，雙方係於嬉戲間誤蹈法網，阿志犯後已有悔意，且拍攝後並未蓄意將該電子訊號化為照片流出，而小柔也於審理中到庭稱現與阿志仍在交往中，請求從輕量刑，因此法官兼衡其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處其刑。

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