一周3變天！中部以北15°C冷3天　東北風再增強「V型降溫」轉雨濕涼

▲輻射冷卻15°C冷3天，東北風再增強轉雨變天。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

一周三變化！中央氣象局表示，東北風減弱，11日仍有輻射冷卻效應影響，夜晚清晨明顯偏名，中部以北及宜花低溫低溫下探15度，沿海空曠地區可能更低，至於南海的24號颱風娜克莉（NAKRI）清晨將登陸越南，之後即將減弱。預估未來一周天氣分三段，13日（周三）起東北風增強，北東再度轉雨。

氣象局預報，11日各地大多多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。受輻射冷卻影響，夜晚清晨明顯偏涼，中部以北及宜花低溫約15到17度，沿海空曠地區有機會更低，其他地區約19度左右；白天因東北季風強度減弱，雲量較少，太陽輻射加熱，氣溫將明顯上升，北部、東半部高溫約26至28度，中南部則可來到29度以上，西半部日夜溫差偏大。

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▲北台灣「V型降溫」，一周3變天。



24號輕度颱風娜克莉，晚間8時位於鵝鑾鼻西南方1540公里海面上，預計11日凌晨將登陸越南，隨後強度將會減弱為熱帶低壓。

氣象局表示，未來一周天氣大致分為三段，穩定天氣將維持3天，13日白天前水氣少、各地多雲到晴，夜晚清晨較涼，中部以北及宜花低溫約16度，其他約19度，白天氣溫上升明顯，高溫都可上看26度以上，中南部甚至接近30度。

13日晚間起東北風增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉為有局部短暫雨的天氣，中南部仍多雲到晴，14日（周四）白天北台灣高溫下降，會有明顯轉涼的感覺。短暫2天變天，15至17日（周五至日）東北風影響、水氣減少，各地早晚稍涼、多雲到晴，只剩東半部有零星降雨，又有輻射冷卻效應使得日夜溫差加大。

天氣風險公司分析，好天氣將持續到下周，目前預報顯示14至15日將有另一波東北風增強，略有降溫，並帶來些許水氣，迎風面北部、東北部有機會發生短暫陣雨，但雨勢不會太大。目前關島西南方海面上有低壓擾動存在，模式預估未來發展不利，生成颱風的機會較低，發展變化仍有待觀察。

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