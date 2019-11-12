台中母子3屍／冷血男友掐頸勒斃、悶殺雙兒！初步解剖結果出爐

▲台中母子3屍案初步解剖結果出爐。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中日前爆發母子3屍悲劇，29歲的陳女情路坎坷，遭前夫家暴後復合初戀男友陳男，不料卻慘遭勒斃殺害，就連一對年幼的雙胞胎稚子都被男友丟入洗衣機悶殺。今（12日）檢警會同法醫進行解剖相驗，將釐清3人死因，並比對是否與陳嫌口供有所出入。

據悉，陳女命運多舛，小時候雖然被收養，但仍能獲得家庭溫暖，豈料成年後出嫁，卻頻頻遭到丈夫家暴，好不容易才離婚擺脫魔爪、與初戀男友陳嫌復合，並在台中同居，還為其生下一對雙胞胎。原以為人生能重新開始，但男友卻無所事事、不務正業，陳女迫不得已，只好扛起一家生活重擔，不但曾到電視劇中跑龍套，甚至還下海陪酒，沒想到如此付出，男友卻仍不領情，還因懷疑她與男客過從甚密而痛下殺手。

陳嫌落網後供稱，當時因口角情緒失控，失手勒斃陳女，隨後又想到孩子沒了媽媽，自己也無力撫養，索性將雙胞胎幼兒丟入洗衣機中悶殺。檢警日前初步相驗，發現陳女與2名男嬰口鼻、臉部都有異常出血點，與陳男供詞大致相符。

主刀的法醫研究所兼任研究員蕭開平下午表示，就遺體所見的情形，與陳嫌的供訴並未有重大的不符之處，但確切死因還是等正式解剖報告出爐。針對陳嫌是否為該對雙胞胎生父？經DNA檢驗後，結果支持孩子是陳嫌親兒；另一方面，初步研判，死者陳女頸部有異常發現（咽喉部有遭掐斷裂的跡象），與陳嫌所述相符，詳細以正式報告為準。

▼陳嫌並未吸毒，且犯案當下神智清醒，手段相當兇殘。（圖／記者唐詠絮翻攝）