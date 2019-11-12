　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中母子3屍／冷血男友掐頸勒斃、悶殺雙兒！初步解剖結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小。遺體送出。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中母子3屍案初步解剖結果出爐。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中日前爆發母子3屍悲劇，29歲的陳女情路坎坷，遭前夫家暴後復合初戀男友陳男，不料卻慘遭勒斃殺害，就連一對年幼的雙胞胎稚子都被男友丟入洗衣機悶殺。今（12日）檢警會同法醫進行解剖相驗，將釐清3人死因，並比對是否與陳嫌口供有所出入。

據悉，陳女命運多舛，小時候雖然被收養，但仍能獲得家庭溫暖，豈料成年後出嫁，卻頻頻遭到丈夫家暴，好不容易才離婚擺脫魔爪、與初戀男友陳嫌復合，並在台中同居，還為其生下一對雙胞胎。原以為人生能重新開始，但男友卻無所事事、不務正業，陳女迫不得已，只好扛起一家生活重擔，不但曾到電視劇中跑龍套，甚至還下海陪酒，沒想到如此付出，男友卻仍不領情，還因懷疑她與男客過從甚密而痛下殺手。

陳嫌落網後供稱，當時因口角情緒失控，失手勒斃陳女，隨後又想到孩子沒了媽媽，自己也無力撫養，索性將雙胞胎幼兒丟入洗衣機中悶殺。檢警日前初步相驗，發現陳女與2名男嬰口鼻、臉部都有異常出血點，與陳男供詞大致相符。

主刀的法醫研究所兼任研究員蕭開平下午表示，就遺體所見的情形，與陳嫌的供訴並未有重大的不符之處，但確切死因還是等正式解剖報告出爐。針對陳嫌是否為該對雙胞胎生父？經DNA檢驗後，結果支持孩子是陳嫌親兒；另一方面，初步研判，死者陳女頸部有異常發現（咽喉部有遭掐斷裂的跡象），與陳嫌所述相符，詳細以正式報告為準。

▼陳嫌並未吸毒，且犯案當下神智清醒，手段相當兇殘。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼台中三屍命案，同居人窩網咖畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
孫安佐惹墮胎風波　統神7個月前給「4字忠告」…網驚：先知阿
黃瀞瑩慘淪小三！起底新歡「電視台男記者」　曾自曝：錯了也不會
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中母子3屍／冷血男友掐頸勒斃、悶殺雙兒！初步解剖結果出爐

彰化水泥車與砂石車相撞「貼緊緊」　警消用破壞剪救出駕駛

驅離太陽花流血判國賠111萬　退警總會台北地院集結討尊嚴

母不給提款卡遭打死！冷血兒揮13重拳回房睡　二審仍逃死刑

人妻認了開5次房...只查到1次還分2間　可疑小王願賠「過從甚密」和解金

他暗夜上工養家慘被盲駕撞死　妻認屍淚崩癱軟哭喊：4個小孩怎麼辦　　

加拿大男帶2大咖行李箱大麻闖桃機　起出30公斤市價逾億元

「媽祖婆」李麗華指漁民虐待移工　反遭南方澳漁民批：滿口謊言！

「我的腳踏車不見了！」藝人馬念先急衝派出所　警調監視器10分鐘找回

不滿太陽花判賠…「學長們」1112抗議嗆霸佔行政院　北院「堵到剩一條路」

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

台中母子3屍／冷血男友掐頸勒斃、悶殺雙兒！初步解剖結果出爐

彰化水泥車與砂石車相撞「貼緊緊」　警消用破壞剪救出駕駛

驅離太陽花流血判國賠111萬　退警總會台北地院集結討尊嚴

母不給提款卡遭打死！冷血兒揮13重拳回房睡　二審仍逃死刑

人妻認了開5次房...只查到1次還分2間　可疑小王願賠「過從甚密」和解金

他暗夜上工養家慘被盲駕撞死　妻認屍淚崩癱軟哭喊：4個小孩怎麼辦　　

加拿大男帶2大咖行李箱大麻闖桃機　起出30公斤市價逾億元

「媽祖婆」李麗華指漁民虐待移工　反遭南方澳漁民批：滿口謊言！

「我的腳踏車不見了！」藝人馬念先急衝派出所　警調監視器10分鐘找回

不滿太陽花判賠…「學長們」1112抗議嗆霸佔行政院　北院「堵到剩一條路」

惡意造謠！網瞎傳「護航小英」　中選會嚴正澄清：勿以訛傳訛、重者依法處理

娃娃機兌幣機被破壞錢箱竊取一空　南警熱點熱時分析逮到人

7年生6胎！新竹最年輕6寶夫妻　林智堅親自到家「頒獎鼓勵」

69.2萬、下打國產小型級距之作　福特Focus 4門美夢型試駕！

韓陣營反擊抹黑：蔡政府對性教育不妥置之不理　課綱一意孤行

韓國瑜譏「蔡賴配」是武大郎潘金蓮　蔡英文：韓團隊言論低俗

亞馬遜明年要開第一家雜貨店　攻食品業再下一城

蔡英文親自致電　洪恒珠深受感動：宣布退選！競總轉為小英後援會

紅貴賓坐教室中央「獻身教學」！小學生圍一圈超嗨：有牠超期待上課

郭台銘酸國、民兩黨「無政策只有口水」　籲提出具體經濟政見

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

衛爾康大火奪64命「幽靈船傳說」　24年沒人敢買現址曝

小女友脖子快被砍斷　老師渾身血躲學校

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

菜鳥司機撞路邊車　公司代賠償要看車年份、殘值

喝醉遭男友3P　女考上法律系成功復仇

「奧斯頓馬丁」車主曝光　大里農會常監林永鑫

退警複製「太陽花」圍行政院　500警戒備

長照壓力爆！妻榔頭砸死夫　兒女求減刑

復健頭插針！女童遭保母摔成植物人　母淚：她是小公主

台64中和段、新店環河路將設「區間測速」

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

高雄1歲女嬰被虐　母男友遭聲押

更多熱門

相關新聞

復健頭插針！女童遭保母摔成植物人　母淚：她是小公主

復健頭插針！女童遭保母摔成植物人　母淚：她是小公主

台中一名女童被保母重摔造成腦部重傷，曾一度命危，讓媽媽想過要拔管別讓女兒受苦，但她求生意志堅強撿回一條命，現在1歲5個月卻成了植物人，只能一輩子躺在床上，還要經常開刀更換引流管。單親媽身心飽受煎熬，幾乎每天都以淚洗面，「我也是被他們搞到在吃身心藥了，你賠再多錢，妹妹不會好。」保母則說沒錢和解。

台中酒鬼啃老母親　拐杖、BB槍施虐

台中酒鬼啃老母親　拐杖、BB槍施虐

衛爾康大火奪64命「幽靈船傳說」　24年沒人敢買現址曝

衛爾康大火奪64命「幽靈船傳說」　24年沒人敢買現址曝

警呼籲長者須著顯眼衣物外出

警呼籲長者須著顯眼衣物外出

東協廣場火警喚起「幽靈船」記憶　周遭飯店業績慘

東協廣場火警喚起「幽靈船」記憶　周遭飯店業績慘

關鍵字：

台中棉被裹屍命案

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面