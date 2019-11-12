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衛爾康大火奪64命「幽靈船載滿百人恐怖傳說」　24年沒人敢買現址曝光

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衛爾康西餐廳大火。（圖／東森新聞）

▲衛爾康大火是台灣有史以來單一建築物死亡人數最多的火災。（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

前身為台中市「第一廣場」的「東協廣場」，近日發生一場火警，所幸未造成人員傷亡，但又讓人想起24年前的衛爾康餐廳火災慘案，還有所謂的「幽靈船」恐怖都市傳說，再度引起網友討論。據了解，衛爾康現址只能當作收費停車場使用，許多買家得知此處曾奪走64條人命，紛紛打消念頭。而當時的衛爾康老闆陳永津出獄後東山再起，開了一間烏骨雞餐廳。

1995年2月15日晚間7時，台中市西區台中港路二段52、54、56號上的衛爾康西餐廳，因瓦斯外洩發生火災，起火點位於主樓梯旁，加上餐廳一、二樓逃生通道，分別被磚牆及金屬浪板封死，員工及顧客無路可逃，造成64人死亡、11人受傷，是台灣有史以來單一建築物死亡人數最多的火災。

案發後，坊間開始謠傳附近出現「幽靈船」，有人宣稱，看到了這艘船經過了第一廣場上方，裡頭還乘載著亡靈，必須載滿100人才會離開。而接下來3年內，台中又陸續發生死亡數超過10人的火災，1998年中清路一棟民宅又發生死亡火災；至此，共計107人死於火場，正好與謠傳「幽靈船」須載滿百人的軼聞不謀而合。

▲台中東協廣場5日地下室發生火警，火勢迅速受到控制撲滅。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼5日東協廣場發生火警，讓不少民眾聯想到24年前的衛爾康餐廳火災慘案。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

餐廳大火後曾租給五金行經營10年，但之後歇業拆除閒置已超過11年；此地2018年初開價1.8億元求售，半年內更降價4000萬元至1.4億元。但許多買家得知是衛爾康舊址，紛紛打消念頭，目前只能當作收費停車場使用。

而當時衛爾康老闆陳永津賠光2400萬元家產，被判刑5年入獄服刑；他出獄後，5年前在台中南屯區重開烏骨雞餐廳，也將昔日衛爾康招牌菜「鐵板菲力」留在菜單內。對於衛爾康舊址求售一事，他曾低調說，「價格太高應該賣不出去吧。」

衛爾康大火不但讓當時台中市長林柏榕遭監察院彈劾、休職半年，時任總統兼國民黨主席李登輝也向全民道歉，同時陸續修訂創建各項法規，如《消防法》、《建築技術規則》、《公寓大廈管理條例》。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼衛爾康現址為收費停車場。（圖／翻攝Google Map）

台中衛爾康西餐廳現址是收費停車場。（圖／翻攝Google Map）

▼衛爾康老闆陳永津出獄後東山再起，開烏骨雞餐廳。（圖／資料照／東森新聞）

衛爾康西餐廳老闆陳永津。（圖／東森新聞）

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