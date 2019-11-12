孩子一路好走！台中母子3屍案解剖　熱心民眾送娃娃和玩具弔祭

▲陳女母子3人命案12日於台中殯儀館解剖驗屍，家屬前往協助，死者妹妹（右2）面對媒體提問不予回應，不斷啜泣。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市母子3屍命案，兇嫌陳男落網後供稱先掐死陳女，再將雙胞胎兒子丟進洗衣機悶死，檢察官陳隆翔12日上午率法醫蕭開平至台中殯儀館解剖驗屍，初步判斷死者陳女咽喉部有遭掐斷裂的痕跡，並於洗衣機採到雙胞胎的DNA，證明與陳男供述無重大出入，至於母子3人有無遭下藥、毒，法醫已採胃容物、尿液及血液化驗，切確死因待法醫研究所出具報告。

12日上午9時許，陳女的弟弟、妹妹前往台中殯儀館協助驗屍，面對媒體關切詢問，妹妹只是低頭不斷啜泣不予回應。

《ETtoday新聞雲》記者於9日晚間曾前往陳女母子3人靈位前探訪，當時靈位前的追思提名部裡沒有任何簽名，供桌上的供品也僅有奶瓶、奶粉罐，頗感淒涼。12日記者再次前往發現，靈位前已出現許多小孩玩具、養樂多及玩偶，追思簿裡也多了好幾頁的簽名，顯然比日前豐富許多。

▲▼ 《ETtoday新聞雲》9日前往母子3人小靈位，只有奶瓶、奶粉罐；12日已多了熱心民眾弔祭的娃娃、玩具。

不過，據了解，這些玩具都是關心此案的民眾前來祭弔的供品，希望雙胞胎一路好走，而追思簿內的簽名，也只是立委、議員的關心致意，並非家屬或親友所準備。

▲▼《ETtoday新聞雲》9日前往母子3人小靈位時，追思簿內沒有任何簽名，至12日發現已多了數位議員、立委關心致意。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，陳女咽喉部有遭掐斷裂痕跡，也於洗衣機內採到雙胞胎的DNA，與兇嫌陳男供詞相符，而檢察官陳隆翔指示法醫採3死者的血液、尿液、胃容物，以及臟器檢體，送法醫研究所鑑定，了解案發前是否曾遭下藥？死因仍需等鑑定報告出爐才能確定。

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