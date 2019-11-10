失業男殺害女友悶死雙胞胎兒　律師林智群怒：空有自尊心卻沒本事

▲台中3屍案陳姓嫌犯8日晚間移送台中地檢署。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

記者徐愷昕／綜合報導

台中7日晚間發生一起3屍命案，陳姓男子與29歲同居女友發生爭吵後，盛怒之下掐死對方，再以棉被悶死親生的雙胞胎男嬰。陳男到案後坦承犯行，表示自己8月失業後負責在家照顧小孩，因吃醋從事完波葉女友與客人交往等理由，一氣之下衝動犯案。對此，同樣有對雙胞胎兒子的律師林智群10日痛心於臉書表示，「失業在家不可恥，全職照顧小孩其實比上班累，覺得被女人養厭氣，就出去找工作，比殺女人、殺自己小孩容易多了」。

▲林智群律師在臉書專頁上針對台中3屍案發表看法。（圖／翻攝自「林智群律師（klaw）」臉書專頁）

台中市中區光復路7日傳出一名女子與一對男嬰陳屍出租套房，身體已出現屍斑，現場沒有打鬥痕跡，但死者的手機、錢包卻不翼而飛。警方8日在彰化一處網咖，逮到陳姓死者的同居男友。男方坦承，8月失業後負責在家照顧小孩，而死者陳姓女子（女友）則做八大傳播業養家，他對於女友跟客人交往經常吃醋，3日吵架後一時情緒失控就將陳女殺害，殺害陳女後，又想到孩子沒有媽媽很可憐，加上殺人後情緒相當慌張，乾脆一不做二不休，將孩子丟入洗衣機，再塞入棉被往下壓悶死。

對於陳男的兇殘作為，同樣有對雙胞胎兒子的律師林智群10日於臉書PO文表示，「看到小孩被丟在洗衣機活活悶死，完全沒辦法接受！一堆人是想生生不出來，你一次兩個，不要了，就把他們當成垃圾處理掉？你丟垃圾桶他們還不會死！」隨後則針對陳男失業在家顧小孩這件事回應，「男人失業在家不可恥，全職照顧小孩其實比上班還累，如果要堅持那個男性自尊心，覺得被女人養很厭氣，那就出去找工作，這比殺女人簡單多了，也比殺自己小孩容易多了⋯⋯」，他認為男人有自尊心很好，但空有自尊心卻沒本事，那就是悲劇。

▲同居男友犯案後失聯，窩彰化網咖呼呼大睡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林智群律師（klaw）臉書全文：

自己也有雙胞胎兒子，

看到小孩被丟在洗衣機活活悶死，

完全沒辦法接受！

一堆人是想生生不出來，你一次兩個，

不要了，就把他們當成垃圾處理掉？

你丟垃圾桶他們還不會死！

男人失業在家不可恥，

全職照顧小孩其實比上班還累，

如果要堅持那個男性自尊心，覺得被女人養很厭氣，

那就出去找工作，

這比殺女人簡單多了，

也比殺自己小孩容易多了⋯⋯

有自尊心很好，

空有自尊心卻沒本事，那就是悲劇了！

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