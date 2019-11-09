悲慘少婦「21歲產女」遇家暴！離婚做八大　遭初戀男友掐死

記者柯沛辰／綜合報導

台中市出租套房母子雙胞胎3屍案，同居的陳姓男友在網咖落網，認罪遭移送地檢。據了解，29歲陳姓女子早婚生下1子1女，不堪長期家暴離婚，後來重逢青梅竹馬的初戀男友，為對方產下一對雙胞胎，還辛苦在八大行業工作，不料最後卻慘死同居租屋處，坎坷一生令人不勝唏噓。

死者陳女在國、高中時就結識陳男，算是青梅竹馬，2人曾短暫交往，也是她的初戀。後來兩人分手，陳女21歲就嫁給田姓前夫，同年生下有身心障礙的長女，隔年再生下次子，沒想到婚後壟罩在家暴陰影下，被通報是「高風險家庭」。

▲陳女21歲就結婚生子，但早婚卻遇到家暴，在去年8月離婚。（圖／東森新聞）

當時陳女住在南投縣夫家，雖誕下1子1女，但仍得不到悉心疼愛。根據《鏡週刊》報導，社工2015年發現孩子衣著骯髒，身上有傷，又目睹田男毆打小孩狀況，立即通報高風險家庭，不料2017年田男與陳女口角又動粗，連婆婆都看不下去，主動報案揭發家暴案件。

陳女不堪長期凌虐，又在朋友烤肉聚會上重逢陳男，因此去年8月與前夫協議離婚，兩人共同監護子女。事實上，當時陳女已經懷有身孕，在去年底產下一對健康男嬰，但陳男無業遊手好閒，4人也居無定所數月，勉強靠陳女從事傳播工作維生，直到今年10月幾人才搬進案發的台中出租套房。

▲陳女與前夫育有一子一女，後來為陳嫌生下一對雙胞胎。（圖／東森新聞）

陳女設籍彰化，生世坎坷，從小就被送當養女，儘管養父母將她視如己出，但養父在她年幼時就車禍過世，享年34歲。如今陳女生下雙胞胎，雖未與陳男登記結婚，但也算找到遮風避雨的居所，本以為能迎來安穩日子，不料最後竟魂斷租屋處。

▲親友聽聞消息很難過，指陳女從小被領養，養父又過世得早。（圖／東森新聞）

令人髮指的是，陳男案發後躲到彰化一間網咖，直到警方上門仍呼呼大睡，相當安穩。他落網後坦承，當天他懷疑女友跟別人搞曖昧，一怒之下掐死對方，後來心想一不做二不休，索性以棉被悶死親生雙胞胎男嬰，之後他一度返回案發現場，將私人物品及陳女手機、錢包帶走，持續開冷氣掩蓋氣味。

不過，陳嫌開冷氣、棉被包裹遺體依舊掩蓋不住陣陣屍臭。有鄰居7日察覺有異，主動報案破門，整起案件徹底曝光。由於屍體腫脹難以辨認，檢警相驗後，發現陳女及男嬰口鼻、臉部有不正常出血情形，因此將擇日解剖，進一步釐清確切死因。

▲陳女魂斷租屋處，警方8日晚間將陳嫌移送地檢署。（圖／東森新聞）

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