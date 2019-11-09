淒涼！3屍案母子靈堂「簽名簿全白」…桌上擺2玻璃奶瓶

▲台中公寓驚傳3屍案，母子3人的靈堂無人探視。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中、白珈陽／台中報導

台中市日前發生3屍命案，30歲的陳姓女子與雙胞胎兒子慘遭同居的陳姓男友殺害。事件發生後，母女3人的遺體被放到殯儀館，但小靈堂設置後，現場沒有家屬出現，只有幫忙整理靈位的慈濟工作人員在靈堂忙進忙出。

據了解，3人的遺體被放在在台中市生命禮儀處崇德館，但沒有向館方進行登記，因此館方無法查詢到編號。對此，工作人員指出，有些死者家屬不希望有外人前往探視，因此不會進行登記、公告，所以館方也無法得知家屬是否有設置靈位。

遭到殺害的29歲陳姓女子的靈位擺在中間，2名幼童分別放在媽媽左右，桌上還擺有貼上幼童姓名的奶瓶、奶粉罐。不過，靈位設置後，截至下午都沒有親友、家屬前往探視；《ETtoday新聞雲》的記者晚間10點30分前往現場發現，放在靈堂前的追思提名簿沒有任何簽名，但現場比稍早多出了金元寶，顯示可能有人前往探視。

▼3人的小靈堂設置後，沒有親友、家屬前往探視。（圖／記者白珈陽攝）



這起事件發生在台中市的某處出租套房內，29歲的陳姓男子疑似不滿女友在工作中與男客太過曖昧，一氣之下把女友掐死，事後又認為「孩子沒有媽媽很可憐」，因此將2名男童塞入洗衣機裡悶死，隨後開始潛逃。

鄰居聞到屍臭後，認為事情不對勁，打電話報警。警方趕往現場，發現母子3人的遺體被包裹在涼被內，屋內還開著冷氣，趕忙進行調查，將嫌犯鎖定為同居人陳男，最後在網咖將陳男逮捕。

▼陳男因為吃醋所以把女友殺了，又以「沒有媽媽很可憐」為由把2名男嬰活活悶死。（圖／記者白珈陽攝）



事件發生後，陳女的家人悲痛說明，雖然陳女是養女，但陳家也視如己出，相當疼愛，不過養父在陳女年幼的時候就已經過世；陳女的祖父曾任鄉民代表，現任當地宮廟主委，在地方上算有頭有臉的人物。

陳女的阿姨指出，陳女個性乖巧，去年因為家暴與前夫離婚後，就跟初戀陳男死灰復燃，一起住在台中市，10月27日還有打電話回家，當時沒有聽出任何異常，沒想到過2個禮拜就聽見母子3人陳屍室內，讓她相當痛心。

►畫面曝光／三屍案母親最後影像 小蠻腰踩高跟鞋買早餐返家竟遭殺害



►3屍嫌佔有慾重！FB洩悲劇情路 加油站前同事：他女友比較嬌，他常請假陪



►台中3屍母子曾演鄉土劇！廖峻之子看新聞嚇傻…悲痛發文「抱過雙胞胎兄弟」



►仙姑上身看穿陰陽界！桃園「通靈女檢察官」破墜樓死案 一開口同仁背超涼



►周末限時超殺價，必收小棕瓶買起來～

►滑新聞還能先知道「瘋狂購物節」優惠！