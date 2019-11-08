台中母子3屍／房內冷氣開超強！警搜整夜未見「錢包手機」　全案朝他殺偵辦

▲台中母子3屍命案疑點重重。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市母子3屍案疑點重重，警方獲報後進入第一現場，發現套房內整理得相當乾淨、整齊，初步未發現外力介入、打鬥痕跡，但目前仍無法斷定是他殺、或是自殺。檢警漏夜調查，發現陳女母子3人陳屍現場冷氣開得相當強，且3人都是裹在被中，因此直到死亡多日後異味才逐漸飄出，現全案不排除有他殺可能。

警方調查，當下發現3人遺體時，陳女抱著其中一名男嬰裹在被中，而另名男嬰也被棉被緊緊包裹，3人遺體全程現屍僵、長出屍斑，明顯已經死亡數日。詭異的是，除了陳屍地方微微滲出屍血外，整個房間整理得相當乾淨，看不出有外力介入、或是打鬥爭執的痕跡；警方勘驗現場，也沒有發現炭盆或是藥物等，因此一時之間也難以斷定是他殺或是自殺。

據悉，警方7日晚間漏夜蒐證，意外發現套房內竟遍尋不著陳女隨身物品，包括錢包、手機、證件等全都不見蹤影，再加上套房內冷氣開得相當強，疑似有人意圖掩蓋屍臭味，因此目前警方全案朝向他殺方向偵辦。

《ETtoday新聞雲》查訪，發現死者陳女設籍彰化縣竹塘鄉，從小被領養，雖然養父母家庭對她關愛有加，但養父在她年幼時就已去世，因此陳女一直都由爺爺拉拔長大。陳女過去曾有過一段婚姻，還與前夫生下1男1女，但在2人離婚後，陳女又有婚前結識的前男友復合，還於107年12月產下一對雙胞胎，並與同居人遷居台中，孰料竟會發生母子3屍命案。

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▼警方在房內搜索，發現陳女錢包、手機、證件等物不見蹤影，且房內冷氣開很強，全案朝他殺方向偵辦。（圖／記者白珈陽攝）