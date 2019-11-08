台中母子3屍／家人神隱！警聯繫等整夜「僅1男現身」　死者背景曝光

▲台中出租套房發生母子3屍案。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、唐詠絮、莊智勝／台中報導

台中市光復路出租套房「母子3裹屍」命案疑點重重，警方深入調查，發現3人已經死亡多時，遺體上浮現屍斑，且已呈現屍僵狀態；但詭異的是，房間內並無外力介入痕跡，也未測得一氧化碳超標或其他毒物反應，究竟3人是他殺、抑或是自殺，目前尚無法確認。母子3人遺體目前已經送往台中殯儀館，初步了解，僅知死者陳女來自彰化竹塘，確切細節仍待釐清。

整起詭異命案在7日晚間6時許曝光，該處為住商混合大樓，房間多被隔間成套房出租，而大樓隔壁則是三溫暖，平時多有客人進出。附近民眾表示，7日上午還沒有聞到異味，但下午過後卻突然發覺空氣中瀰漫一股異樣的臭味，經向管理員反映、報警破門後，才揭開這起母子3屍案。

據悉，警方當下破門而入時，發現29歲的陳姓女子與一名目測約1歲的男嬰躺在床上已無氣息，2人身上還裹著涼被，起初以為是母子雙屍案，但警方在掀開被子後，卻訝異地發現陳女懷中還抱著另名同樣約1歲的男嬰，確認房中共有3具遺體。

▲警方昨晚陸續將3人遺體運出。（圖／記者白珈陽攝）

警方初步檢視，3人遺體已浮現屍斑，且有屍僵情況，研判死亡時間恐達數天之長。而死亡的2名男嬰外傳為雙胞胎，但《ETtoday新聞雲》詢問，檢警語帶保留、不願證實。究竟3人死因為何？目前警方仍摸不著頭緒，經勘驗現場，並未發現外力介入跡象或是打鬥痕跡，但若朝自殺方向調查，房內卻又未發現炭盆，偵測有一氧化碳未超標、初步查看也未見毒物反應，因此3人遺體只能先送往殯儀館，待相驗後才能確認釐清。

另一方面，死者陳女與2名男嬰應為母子關係，陳女疑似未婚產下2子，但3人血緣關係為何，為求審慎檢警仍要鑑定釐清。警方經漏夜偵查，初步確認陳女為彰化竹塘人，現已通知家屬到場說明，但警方等了一整夜，卻只有一名與陳女年紀相仿的男子現身，隨後在警方的護送下走進派出所製作筆錄，該名男子是否為孩子的生父、抑或是陳女的親友？警方仍拒絕透露。

《ETtoday新聞雲》記者追查，陳女設籍在彰化竹塘鄉，是家中養女，過去曾有一段婚姻，並與南投前夫生下1男1女，2人離異後孩子共同監護；陳女在107年12月份產下雙胞胎男嬰後，與同居人住在台中，生活仰賴2個孩子的「未就業育兒津貼補助」共7000元維生；由於昨夜一整晚陳女家人都未現身，今上午社會處撥打電話試圖聯繫，但截至目前為止仍未有人接聽、或是回電。此外，檢座陳隆翔上午10時許抵達台中殯儀館準備進行相驗，記者在場守候許久，同樣未見陳女家屬到場。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】



►台中套房裹被抱2嬰亡…住戶聞臭味驚揭3屍命案 婦疑來自彰化

►台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小 遺體運出

▲檢察官8日上午10時許抵達殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）