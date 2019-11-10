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時間從此靜止⋯「小飛俠」留下最後紙條：來世不再相見

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▲▼高樓，高樓大廈，跳樓 。（示意圖／Photo by Banter Snaps on Unsplash）

▲大師兄到一個住宅區接「小飛俠」，「世間的一切事物都在運行，只有躺在地上的這個亡者是停止的。」（示意圖，與本文無關／Photo by Banter Snaps on Unsplash）

文／BigBrother大師兄
摘自／《 比句點更悲傷》

我們到了一個看似還不錯的住宅區接「小飛俠」。一到現場，滿地鮮血，亡者倒臥在一樓的店面前，老闆氣急敗壞地站在門口，不斷碎念亡者的家屬：

「你們這樣，我還要營業嗎？」
「這邊的店面多貴，你們知道嗎？」
「你們這些人怎麼那麼自私呀！」

請繼續往下閱讀...

他說得雖然沒有同理心，但是也沒錯，假如一生的積蓄都砸下去買這個店面，被這樣一跳真的差很多。

家屬在旁邊沒有生氣，有的是迷惘的眼神，不敢相信跳下來的是自己的兒子。

社區保全指揮交通，鑑識人員拍著照片，警察詢問家屬，亡者平常的交友狀況與精神是否有問題，鄰居在旁指指點點，旁邊有另外一台葬儀社的車特地繞過來看有沒有案件可以撿⋯⋯

世間的一切事物都在運行，只有躺在地上的這個亡者是停止的。

想要那麼痛苦惹人注意，你希望得到什麼？你希望表達什麼？

我們在後面戴好手套、抬著擔架，等待鑑識人員說ＯＫ，我們就要上前執行工作，突然，鑑識的大哥對我說：「可以幫我翻一下他的口袋嗎？」

於是我們往前走到屍體前，破碎的腦袋，從面容看得出來是一個年輕人，以一種難以想像的姿勢躺在地上。

我照慣例對他說聲「不好意思。」就翻翻他的口袋，發現裡頭有一些撕毀的碎片和一張紙條，上面寫著：「今生不再相欠，來生不要再見，給你們兩個自私的王八蛋！

這幾個字看起來很無厘頭，鑑識人員也猜不出是什麼，於是拿給後面正在被問話的家屬看。他們一看，做媽媽的整個人抱頭崩潰，想衝過去抱著兒子被阻止，她大喊：「對不起！對不起！我是為你好，我是為你好！為什麼叫我王八蛋？你快起來呀！」

那一夜，我想著那支離破碎的身體、想著嘶吼的媽媽、想著口袋的碎片是什麼，想到我睡不著。

我有點害怕，怕的不是小飛俠的畫面，而是那個媽媽嘶吼的表情。

往生者其實沒什麼好怕的，最慘也是支離破碎，但是活著的人那種聲嘶力竭、那種絕望的眼神，是最可怕的。

隔天相驗的時候，媽媽沒來，只有爸爸到場，檢查官與法醫約好兩點見，他卻提早來了。

面容憔悴的他，一臉斯文的感覺，讓人覺得他的社會地位應該不低，加上昨天那個滿豪華的住宅區，應該是沒猜錯。

「大哥，不好意思，驗屍前，我可以跟兒子說個話嗎？」

原本我們想就要相驗了，倒不如等等再一起看，但是父親堅持能不能先讓他看看，不會很久。

唉，只能通融一下，我在旁邊注意他不要太激動吧。

看著自己的獨生子躺在這裡，這個父親，好像蒼老許多。他顫抖的雙手按在冰冷的屍盤上，一句句的道歉哽咽地從嘴巴冒出來，一開始好像是這輩子沒說過對不起一樣，小小聲，到最後聲嘶力竭地喊著：「對不起！」

眼看他即將崩潰，我們只好把他往外拉。後來承辦的葬儀社來了，我們才知道大概的狀況。

往生者生在一個不錯的家庭，爸媽工作都不錯，努力培養他，希望他長大也會有成就。

跟一般老掉牙的劇情一樣，龍未必生龍，老鼠生的兒子也可能一飛沖天不去打洞，總之，這孩子不會說叛逆，但是說不上聰明。

現在的大學真的很好考，不然有可能他在高中的時候，就可以讓父母知道他不是讀書的料了。誰知道他考上一所大學後，又順利考上研究所，但是研究所出來後，卻面臨失業危機。

這個危機不是找不到工作，而是找不到父母喜歡的工作。

據說他找了一個連鎖量販的主管缺，他父母說：「我好不容易養你那麼大，你去當店員？」

找到一個園區的工作，父母說：「我好不容易養你到那麼大，你去當工人？」

久了之後，他不再找工作，整天把自己關在房間裡面，他父母又說：「我好不容易把你養到這麼大，你不去找工作？」

然後某天早上，往生者吃完人生最後一頓早餐，被父母念人生中最後一次，就跳下來了，把他碩士的畢業證書撕掉後，放在口袋裡跳了下來。

今生不再相欠，來生不要再見，給你們兩個自私的王八蛋！

現在看看，覺得這真的很諷刺。

我常常想我媽媽的偉大，好不容易把我養那麼大，然後現在的我似乎難以回報她。

小時候，她總是把身上的錢都拿去讓我學才藝，學了心算，學了跆拳道，買了一套百科全書，讓我補習，總覺得自己的兒子是龍。「我好好培養他，總有一天會沖上天的。」

殊不知他兒子不是這塊料，只是小時候比較害怕被爸爸罵，所以逼自己努力學習、努力背書。等到長大後，某天發現自己怎麼讀都讀不好，明明以前數學很強，上高中後卻什麼都看不懂；明明國中理化很好，到了高中卻像個白痴一樣，讀不進去了。

她才發現自己的兒子不是那塊料，而且還不想承認。等到我父親倒下後，我不能賺很多錢回去養他，卻能為了他去醫院工作，學習一些照護的方法，回家照顧父親，她才覺得這兒子好像還可以。

而我自己很早就發現了，自己不適合、也不可能是人上人。

我從大學時就想當一個平凡的人，過著平凡的人生，不需轟轟烈烈，不需發大財。「征服宇宙」這種事情是給有能力的人去做的，而我只想快快樂樂過完一生就夠了。

父母總是對孩子有無限大的期望，或許是想讓他更順遂，或許是不想讓他吃苦，我覺得出發點都是好的，但是有時候，那個方法真的錯了。

驗屍完後，往生者的母親也趕來了，夫妻倆鼓起勇氣，手牽著手，再次一起去跟那個冰冷、不會回答他們的兒子說：「對不起。」

回到家裡，我看著電視，我媽在旁邊帶我妹的兩個小孩，雖然很忙，但是看得出她開心。

我問：「媽，我小時候，你有沒有想過希望我變成什麼人？」

她白我一眼：「有錢人呀，我可以不工作給你養的那種，辛辛苦苦把你養那麼大，多少要回報吧！」

「那我現在有讓你失望嗎？」

她看了我一眼—— 一個肥宅在看電視，她嘆口氣說：「有什麼好求的？平安、健康就好。」

我吃了口雞排。世上只有媽媽好。
我媽又再說一句，「當然我希望你不要是個肥宅呀！」
我喝了口珍奶。
果然，父母的要求和標準都還是太高了呀！

▲▼大師兄《 比句點更悲傷》。（圖／寶瓶文化提供）

★本文摘自寶瓶文化出版《比句點更悲傷》原文標題「小飛俠」。

★作者大師兄，殯儀館接體員，PTT媽佛版紅人。繼第一本書《你好，我是接體員》後，發表第二本36篇從未曝光的紀錄。「往生者其實沒什麼好怕的，最慘也是支離破碎⋯⋯活著的人那種聲嘶力竭，比死亡更刀割。」

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