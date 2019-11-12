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宋楚瑜宣布參選總統　明11點長榮桂冠召開記者會

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▲▼親民黨主席宋楚瑜於中央黨部召開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲親民黨主席宋楚瑜將五度參選總統。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

《ETtoday新聞雲》日前報導，親民黨主席宋楚瑜在確認第三勢力發展空間後確定參選，內定宣布的日期為11月13日。親民黨將在13日9時於長榮桂冠召開全國委員會議，據了解，宋楚瑜會後將在同一地點正式召開參選記者會，目前安排在11時，下午就會向媒體發出採訪通知。

前立法院長王金平12日受訪時也證實，11日晚間在親民黨立委李鴻鈞的建議下，與宋楚瑜通電話，「通完電話他（宋楚瑜）告訴我，他決定參選。」

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在藍綠對決的戰局中，總統蔡英文以12％的差距，遙遙領先國民黨總統參選人韓國瑜。若親民黨主席宋楚瑜參戰，在「藍綠橘」的三角對戰組合中，宋楚瑜的支持度為7.7%，蔡英文43.7%仍維持領先地位，但與韓國瑜32.6%的支持度相較，差距縮小為11.1％。

知情人士透露，宋楚瑜參選2020總統，避免親民黨泡沫化固然是主觀因素之一，但客觀的條件也對宋楚瑜相當有利。

親民黨內部研判，蔡英文執政「不滿意度」長期高達五成以上，顯示民進黨執政不被人民接受，但國民黨推出的高雄市長韓國瑜，無法讓多數人民信賴，宋楚瑜的出現可成為淺綠和淺藍選民的另一個選擇，再加上尚未表態的中間選民，約可拿下三成五的支持度。

知情人士表示，藍綠都沾邊的宋楚瑜，這次將以打造新第三勢力作為參選起手式，「藍綠閃邊」就是這次參選主軸，由於宋楚瑜近日才決定參選，「親民黨彷彿整個活過來」，宋楚瑜也在近期造訪藍綠政壇好友，盼能從中挖角。

▼蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜3人對戰最新民調。（圖／ETtoday民調中心提供）

▲▼ET民調。

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