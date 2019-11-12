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退警赴行政院抗議太陽花判決　國民黨：司法判決不應有政治取向

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▲▼退警總會前往行政院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退警總會前往行政院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

由中華民國退警總會為主的警戒團體，不滿太陽花國賠案，12日走上街頭要攻佔行政院。對此，國民黨發言人洪于茜表示，政府對於司法判決，不應有政治取向、個人取向、色彩區分。

12日下午近五點，抗爭團體抵達政院大門，怒嗆要「比照太陽花攻佔行政院」、「下架蔡政府」後展開行動，試圖攻佔政院。行政院則是部署層層警力和拒馬，全力戒備。

有關退警衝撞行政院抗議事件，洪于茜表示，五年前太陽花群眾攻進行政院，當時社會大眾看得見員警徹夜站崗、面對抗議群眾柔性勸說的一面，對於警眷有同理心，也感動於警察依照比例原則盡力減少傷害的執法過程，相信這份標準與當時的事實、情景等，不會依照時間、政治取向挪移而有所變化。

洪于茜指出，當時警察盡忠職守、依法執行驅離勤務的正當性，與未來警察用以維護人民的執法標準相同，倘若面對學運，警察按照比例原則執行驅離，轉而要面對司法判決，未來我們如何要求員警恪遵職守?又如何教員警判斷執法標準?

洪于茜認為，政府對於司法判決，不應有政治取向、個人取向、色彩區分，鐵圍籬、拒馬是物理性的阻隔，但期望政府在心理上，要敞開接納退警的心聲，勿將警員的榮譽據之門外，以同溫的認知為認知，豎起敵意激化社會的，不叫正義。

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關鍵字：

退警行政院國民黨洪于茜

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