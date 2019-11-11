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「誰的遺照放在門口！」開店驚見詭異箱子　她探頭一看崩潰

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▲▼「誰的遺照放在門口！」開店驚見詭異箱子　她探頭一看崩潰。（圖／爆怨公社）

▲女網友準備開店做生意，卻被店門口這一幕嚇壞了。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

中壢一名女網友10日發文表示，她準備開店做生意，卻發現門口放了一個塑膠箱子，仔細一看才發現裡頭疑似是多張遺照及衣物，讓她崩潰到不行，希望家屬盡快出面認領。照片曝光後，引發網友熱烈討論，直呼實在太嚇人。

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出照片，「是誰阿公阿嬤的遺照放在我們店門口啦！趕快出來認領啦！」從中可見，一只塑膠箱直接擺在店門口，裡頭擺著數張金色相框的肖像照，還有類似針織衫的衣物，讓人不禁有些「毛毛的」。

請繼續往下閱讀...

許多網友看完後，紛紛留言驚呼，「夭壽，誰那麼不孝阿」、「亂丟一定會有報應」、「太扯了，毛骨悚然」、「只能打給1999處理了」、「連一點點的空間都不留給老人家」，還有人說「沒人認領，就拿去警察局吧…半年後就是你的了」、「可能子孫已經掃描照片上傳雲端，放到家族相簿了」。

不過，也有網友指出，「不一定是遺照啦…要是還活著不就尷尬」、「如果本人來領就好笑了」、「可能是禮儀社忘記了」、「會不會是詐騙新手法啊，不要去動比較好」、「如果是老人遺照被放店前，在拿走或清理後要用淨符淨乾淨，店家不要不信」、「不覺得好笑，對於阿公阿嬤養大的男女老少應該都笑不出來」掀起熱議。

▼貼文釣出另一名苦主，指直至10日深夜仍無人領回。（圖／爆怨公社）

▲▼「誰的遺照放在門口！」開店驚見詭異箱子　她探頭一看崩潰。（圖／爆怨公社）

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