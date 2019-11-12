天貓雙11出口榜「香港第2名」　比去年下降一位「台灣仍排第3」

▲天貓雙11出口排行榜。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／杭州報導

香港「反修例」風波的影響近期擴散到經濟層面，有香港網友日前在網路上號召罷買淘寶、天貓等大陸電商，不參與「雙11」促銷的活動。根據阿里巴巴數據，「雙11」結束前幾分鐘，香港排在出口榜的第2名，比2018年下降了一位，俄羅斯則從第5名上升至第1名。

2019天貓「雙11全球狂歡節」成交總額達到2684億元人民幣（約11666億元新台幣），較去年的2135億元成長594億元。

根據阿里巴巴數據，在雙11結束前，約莫11點55分左右，出口排行榜的前五名為俄羅斯、香港、台灣、美國、澳洲；與2018年前五名為香港、美國、台灣、澳洲、俄羅斯的情況相比，除了台灣維持第3名外，其餘4名的排行都發生了變化，俄羅斯上升至首位，香港、美國、澳洲則往下移動。

▼2019天貓雙11成交總額達2684億元。



數據也指出，最受歡迎的出口品牌前五名為小米（智慧型裝置）、美的（家電）、海爾（家電）、米家（智慧家電）、南極人（服飾）。最受歡迎的出口商品前五名為褲子、連衣裙、衛衣（連帽衫）、羽絨衣、毛衣。

此外，天貓「雙11」今年強打進口商品，最受歡迎的進口排行前五名為日本、美國、南韓、澳洲、德國。最受歡迎的進口品牌前五名為日本雅萌（美容儀器）、澳洲Swisse（保健品）、日本花王（身體清潔用品）、南韓AHC（保養品）、澳洲Bio Island（保健品）。最受歡迎進口商品前五名為膳食營養補充食品、面膜、嬰幼兒奶粉、面部彩妝（化妝品）、面部美容工具（美容儀器）。

淘寶天貓總裁蔣凡在雙11結束後表示，今年參與天貓雙11的用戶，比去年全天新增了1億多，新消費以多元化供給、內容化社區化新消費場景，調動了最廣泛的消費者參與，也成功地服務了更多的人，「在新消費的場景裡，我們產生了更多的新消費行為，帶給消費者更豐富、更多元的購物體驗，這也為品牌和商家帶來了更大的增長機會。」

▼天貓雙11進口榜。



▼淘寶天貓總裁蔣凡。

