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2青年中彈命危！林鄭開直播譴責暴力行為…黑衣男深夜遭毆「鮮血狂噴」倒地

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▲▼香港1111「三罷行動」。（圖／路透）

▲香港黑衣男子街上遭毆打，全身都是血。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

許多港民11日上午號召罷工、罷市、罷課的「三罷行動」及「黎明行動」，以此抗議港警自6月以來的暴力行為，有2名青年清晨遭到港警開槍擊中，導致當場噴血倒地，其中一名青年甚至一度心跳停止。對此，香港特首林鄭月娥晚間發表聲明，譴責示威者的暴力行為，但未對此多做解釋，反而引起港民不滿，深夜仍然在街上表達不滿。

綜合港媒報導，許多港民11日上街發起「三罷」行動及「黎明行動」，行動開始後，示威者在多區港鐵鐵道、主要道路堆放雜物、設置路障，癱瘓路面及鐵路的交通。港警上午7點左右試圖驅散示威者，但2名青年突然靠近，情急之下只能拔槍嚇阻，沒想到對方試圖拍掉槍枝，因此才會扣下扳機。

不過，目擊者指出，員警是在驅趕示威者的過程中，無故對2人開槍，導致一人胸前噴血，不久後被抬上警車。

▼有香港青年11日清晨遭到開槍。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

▲▼港警開槍擊倒2人。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

除了2名青年中彈以外，馬鞍山西沙路6號海柏花園附近天橋上也發生恐怖意外，一名身穿綠色上衣的男子在現場與其他人士爭執、拉扯，互相對罵，隨後被打了一拳，進而氣炸在現場開嗆「一起殺了我呀」。

沒想到，嗆完過沒多久，一名身穿黑衣的口罩男突然從人群中衝出，向這名綠衣男潑撒易燃液體，隨後點火焚燒，導致綠衣男全身著火。事件發生後，有港民譏笑，這是老人因為憤怒而「人體自燃」，與暴力行為「無關」。

▼一名男子馬鞍山被人襲擊，身體著火。（圖／翻攝自香港臉書社團）

▲▼一名男子馬鞍山被人襲擊，身體著火。（圖／翻攝自香港臉書社團）

對此，香港特首林鄭月娥晚間6點透過直播說明，今日除了這2起嚴重事故以外，其他示威者的行為都可能造成重大傷亡，例如從高空拋物、堆路障堵塞交通、將汽油彈投入鐵路車廂內等行為，如果市民沒有及時閃避，可能會造成重大傷亡。

林鄭月娥指出，這5個月以來，示威者的暴力行為不斷升級，手段持續激化，執法者要在很突發的情況下，做出緊急應對有一定的困難，但相信警方會高度重視個別事件，也會採取適當的行為、工作。

▼林鄭月娥11日晚間透過直播譴責網民的暴力行為。（圖／翻攝自香港特區政府官網）

▲▼林鄭月娥。（圖／翻攝自香港特區政府官網）

許多港民對林鄭月娥的談話感到不滿，11日深夜仍繼續在多地抗議，在街上堆設路障，破壞許多店家、建築物；港警隨後出動水炮車、發射催淚煙驅趕示威者，警民深夜仍繼續上演激烈衝突。

此外，有一名黑衣男子在旺角遭到「私了」，被許多示威者圍毆猛踹，被打到渾身是血重傷倒地。現場醫護人員發現情況，緊急對黑衣男子施救；港警隨後在當地施放多枚催淚煙彈，驅散人群。

▼黑衣男子11日晚間遭毆打，全身是血倒地。（圖／路透）

▲▼香港1111「三罷行動」引起許多港民不滿。（圖／路透）

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