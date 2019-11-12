捷克參院議長：2020照原計畫訪台！　幽默回應出席國慶酒會「被關切」事件

▲捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera，前左）與夫人出席我國慶酒會，和汪忠一夫婦合照。（翻攝自駐捷克代表處網頁roc-taiwan.org/cz）

記者張靖榕／綜合報導

捷克參議院議長柯佳洛10月9日出席我駐捷克代表處國慶酒會致詞，會中也和我駐捷克代表汪忠一夫婦合照，隔天就被中方抗議；儘管北京反對，柯佳洛日前受訪時仍表示，2020年會依原計畫來台訪問。

《中央社》報導，柯佳洛（Jaroslav Kubera）10月底接受訪問，向「Denik N」和《捷克電視台》（Czech Television）表示，兩岸雖有主權爭議，但不代表捷克的國會議長不能和台灣代表會面。

捷克首都布拉格先前計畫廢除和北京締結姊妹市時協定的「一中條款」，2019年大半年，許多捷克藝文團體赴中演出的行程，接連被中國取消，包括布拉格愛樂（Prague Philharmonia）等4團。

柯佳洛則回應，若凡「布拉格」就抵制，難不成連布拉格火腿也不吃，提醒中方不要這麼敏感。不過柯佳洛也坦承一切都是實際考量，由於台灣企業在捷克的投資金額比較多，也與捷克業界有眾多生意往來，因此出訪台灣是為了捷克利益，會按照原定計畫，在220年台灣總統大選後來訪。

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