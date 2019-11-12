2019天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄「成長594億元」

▲天貓「雙11」今年繼續創下新紀錄。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／杭州報導

阿里巴巴2019年「天貓雙11全球狂歡節」正式落幕，今年的總成交額為2684億元人民幣，較去年紀錄2135億元成長594億元。

天貓「雙11」各項業績今年持續增長，活動開跑才1分36秒，成交額就突破100億元，比去年的2分05秒快了29秒；突破1000億元成交額也只花了1小時03分59秒，比去年的1小時47分26秒快了43分鐘。

▼淘寶天貓總裁蔣凡。



淘寶天貓總裁蔣凡表示，阿里巴巴過去兩年零售業務發展快速，今年天貓雙11又創下許多新紀錄，反映中國內需強大，成為經濟增長的驅動力；此外，全世界有許多企業期望能進入中國市場，阿里巴巴把這當作一個機遇，期望能扮演橋樑的角色，成為支持各企業的平台。

天貓平台營運事業部總裁劉博指出，下沉市場（三線以下城市及農村地區）是阿里今年最重要的市場重心之一，空間比起一、二線城市更為廣闊，用戶增加速度也是近年最快的，但消費者對性價比的要求也更高，阿里有數據分析及供應鏈能力上的優勢，可提供品牌或工廠數據分析，讓商家推出專為下沉市場訂製的產品。

▼藝人伊能靜也參加天貓雙11直播，介紹自家品牌的保養品。

