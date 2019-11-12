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韓國瑜閣揆已有人選！　當選最想「立竿見影」政策曝光：給青年「第一桶金」

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▲國民黨總統參選人韓國瑜1日至桃園甘泉寺參香。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜指出，心目中已有閣揆人選，最重要的是人民有錢。（圖／記者羅婉庭攝）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手人選張善政後指出，心中閣揆已有幾個屬意人選，閣揆最關鍵的能力是要負責「人民有錢」，一定要衝經濟。若當選的話，未來跟副總統、行政院長將形成「鐵三角」分工，而且當選之後最想立竿見影的政策，就是給青年「第一桶金」。

韓國瑜對於心目中的行政院長人選表示，在腦海中有幾個人選，最關鍵的是要負責讓人民有錢，一定要衝經濟、辦好教育、做好建設等，要負責所有政府工作，加大力度衝刺。

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲韓國瑜強調最立竿見影的政策是要給青年第一桶金。（圖／記者陳亭伃攝）

根據《中國時報》報導，對於當選後最想要立竿見影的政策，韓國瑜強調，要給青年第一桶金，構想是為剛出踏入社會的青年提供「第一桶金」的自立成家基金，只要青年願意好好工作，就有一筆貸款可以舒緩生活壓力，且是低利息貸款，青年剛起步的前10年最辛苦時，不需要還本金，只要還少額利息，

報導指出，韓國瑜還闡述其他青年政策指出，包括發展優教住宅，鎖定學區的老屋，若屋主願意把房子租借給想要成家的年輕人，就能用房屋修繕基金給予鼓勵，並在理想學區內加大青年房租補貼力度，鼓勵青銀在社區內共居，同時活化閒置老屋，陪伴獨居老人；在留才政策方面，將以「留才補助」的方式整合現成基金，獎勵制度，解決人才外流嚴重問題，對願留台灣發展的科技業人才，返鄉青年，提供安家立業或創業就業協助。

▲▼蔡英文出席「第73屆工業節慶祝大會」。（圖／記者宋良義攝）

▲韓國瑜認為蔡英文的青年住宅政策是「喊paraken」。（圖／記者宋良義攝）

報導指出，對於青年住宅政策，韓國瑜則認為，已經淪為「喊paraken」（台語討價還價），青年住宅大家已變成比賽飆車式的，你借5萬多、我借10萬多，但最後很多都跳票，其實既有的、現有的宿舍有很多，調整完畢，立刻青年可以住，再加上一部分老青共住，化解青年的壓力，就像現在蔡英文政府喊20萬棟，但實際才5萬多，也沒有達到，他認為對於青年講住宅，不斷講出供給面，不是一個非常好的方法。

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