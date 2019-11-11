韓國瑜：侯友宜親自致電恭喜「韓張配」　主動約有空見面聊天





▲侯友宜、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／綜合報導

新北市長侯友宜日前因為傳出拒絕當國民黨總統參選人韓國瑜的新北競選總部主委，加上沒有參加韓國瑜9月新北造勢，引起外界質疑兩人貌合神離。韓國瑜11日接受專訪時提及，侯友宜得知他的副手人選後，親自打電話給他說聲恭喜，還主動邀約可以見面聊一下天。

韓國瑜11日上午宣布自己的副手人選，是與自己的國政顧問團總召、前行政院長張善政組成「韓張配」。韓國瑜11日接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪時透露，侯友宜在他公布張善政是副手後2小時，親自打電話祝賀，且侯友宜還提到自己跟張善政年輕時一起被選為中華民國十大優秀青年，侯友宜是代表警界，張善政是科技界。

韓國瑜表示，侯友宜還說，將來有時間可以碰面聊一下，使他立刻回應會安排，這是他的榮幸。

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