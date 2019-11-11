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韓國瑜談「蔡賴配」：像武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被　兩人無法齊心

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▲▼韓國瑜高雄公開行程_高雄市競選總部幹部授證大會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選進入倒數階段，藍綠營副手人選備受外界關注。針對外傳總統蔡英文可能找前行政院長賴清德搭檔參選，國民黨總統參選人韓國瑜11日接受專訪時形容，「蔡賴配」就像是武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人不能齊心。

韓國瑜11日上午宣布自己的副手人選，是與自己的國政顧問團總召、前行政院長張善政組成「韓張配」。韓國瑜11日晚間接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪，針對「韓張配」與「蔡賴配」的比較，韓國瑜認為「蔡賴配」是「頭齊腳不齊」，覺得賴清德心裡「很不爽」。

韓國瑜表示，「韓張配」跟「蔡賴配」不會一樣，因為後者是不得已才配在一起，就像武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人並非齊心協力；且賴清德在參加民進黨總統初選時，被蔡英文的網軍瘋狂批評，這叫賴清德怎麼吞下一口氣？

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