雲林湖山水庫旁雜草燒起來　消防員「以火攻火」撲滅

雲林湖山水庫放水口蓄水區附近10日下午4點驚傳山林火警，山壁腰間兩處草叢起火，消防車無法到達起火點，一度風勢助長蔓延，雲林縣消防局緊急加派多組警消人車前往支援，最後於5點13分經人力以傳統火把「以火攻火」方式順利撲滅，所幸無人員傷亡。

▲附近民眾將火災畫面ＰＯ到臉書社團，畫面中著火處於半山壁上，風勢有助長火勢狀況，狀況險象環生。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣湖山水庫位於斗六市東南方10公里，是一座離槽水庫，消防局下午下午3點56分獲報，斗六市湖山水庫放水口蓄水區附近雜草火警，派遣斗六分隊前往搶救，警消到達回報燃燒面積廣大且人車無法接近，隨即加派斗六、林內5輛消防車共6車11名警義消前往支援，於5點13分順利將火勢撲滅，所幸沒有發生人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。

消防局表示，因為火點距離遠，所以利用打火把徒步滅火的方式再加上以火攻火的方式得以撲滅火勢，雲林縣消防局呼籲，秋冬季節天乾物燥，如有發現山上異常冒煙，請立刻撥打119通報。

▲附近民眾將火災畫面ＰＯ到臉書社團，畫面中著火處於半山壁上，風勢有助長火勢狀況，狀況險象環生。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

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