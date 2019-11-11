韓國瑜回「後頭厝」西螺　岳母程月昭也上台幫忙加油

▲韓國瑜回後頭厝雲林，向現場鄉親喊話，一定會認真做，各項建設一定會認真幫忙，讓外漂子弟願意回來雲林，「我保證一定會做到」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日晚上回到太太娘家雲林縣西螺埔心，參加後頭厝西螺大埔心後援會成立大會，以女婿身分與岳母程月昭、國民黨雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞、雲林縣長張麗善等人一同到程氏家廟上香，韓國瑜說，他向雲林鄉親承諾，當選後一定會讓農民、勞工過好日子，「我保證一定會做到」。

韓國瑜後頭厝西螺大埔心後援會成立，韓國瑜南部競選總部副執行長謝龍介、國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新、韓國瑜妻舅李明哲都站台力挺，韓國瑜岳母程月昭，也上台緊牽韓國瑜的手「大力」支持，一度還因為手握得太緊讓女婿韓國瑜緊張到說不出話，韓國瑜笑著說，女婿從有頭髮當到沒有頭髮，先請岳母坐下。

▲韓國瑜岳母程月昭，在台上緊牽韓國瑜的手「大力」支持，一度還因為手握得太緊讓女婿韓國瑜緊張到說不出話。（圖／記者蔡佩旻攝）



韓國瑜表示，今天宣布副總統人選，回到程氏家廟意義不同，全台姓程的民眾7成出自雲林大埔心，這裡出了很多優秀人才不乏教授、學者、專家；西螺是全台最有名的蔬菜產地，這兩年很多農民賺的錢越來越少，這次他從屏東一路走來，聽到很多基層民眾過得很辛苦，很多青農返鄉都失敗了，就是找不到通路。

韓國瑜說他在台北農產公司任內創造三贏「農民贏、台北農產公司贏、股東贏」，四年半期間的農產價格都很穩定，農民不一定要大富大貴，只是希望有合理的收入，他任內股東分的錢多50%、員工薪水20個月，他承諾當選後一定會跟謝淑亞一起幫助農民找到通路。

韓國瑜向現場鄉親喊話，他一定會認真做，讓雲林擺脫長期建設落後、人口外漂的命運，讓農民、勞工過好日子，各項建設一定會認真幫忙，讓外漂子弟願意回來雲林，「我保證一定會做到」；最後與韓國瑜南部競選總部副執行長謝龍介一起高唱歌曲《西螺七崁》，感謝西螺鄉親的熱情支持。

▲韓國瑜向現場鄉親喊話，他一定會認真做，各項建設一定會認真幫忙，讓外漂子弟願意回來雲林，「我保證一定會做到」。（圖／記者蔡佩旻攝）



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