韓國瑜爆綠營已準備「毀張核彈」　郭董捐款轟炸張善政

▲韓張配正式成形，韓國瑜卻驚爆綠營準備「毀張核彈」。（圖／記者洪正達攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為前行政院長張善政，「韓張配」正式成形，不過韓國瑜以自己日前提到的有「5顆核彈」在等著他，提醒張善政綠營正準備「毀張核彈」，將會受到鋪天蓋地的攻擊。

韓國瑜10日參加高雄市競選總部幹部授證大會表示，「我知道有國營事業已經發通告，不參加蔡英文造勢都要請假，我已經接到訊息，其實可以看得很清楚，民進黨執政無方，沒有辦法就抹黑對手，現在五顆核彈在等著韓國瑜，老大哥正在睜大眼睛看一顆一顆核彈會丟出來，各位台灣人民，大家拭目以待，非常的精彩，抹黑韓國瑜的核彈，很快一個一個接著爆發」

韓國瑜說，「我希望台灣人民擦亮眼睛，老大哥正在看，老大哥即將出手，前面還有5顆核彈準備引爆炸死韓國瑜，大家等著看好了」。但對於5顆核彈是什麼以及老大哥是誰，他沒有透露，留給外界無限想像。

根據《中國時報》報導，韓國瑜對張善政說，「我把我的切身之痛告訴他（張善政），後面還有（抹黑）民進黨準備的炸彈會丟下來，民進黨這個老大哥在看你，把你所有資料弄過來」，他們沒有政績，所以會加強抹黑。

報導指出，以今天民進黨政治文化一定會不停抹黑，包括先前被爆拿鴻海創辦人郭台銘的捐款也一定會被重提。張善政則回應，「我有信心接受檢驗」。

▲郭台銘曾經表示國民黨多位人士找他捐款都有求必應。（圖／郭台銘辦公室提供）



郭台銘曾經表示，包括前國民黨主席連戰、前台北市長郝龍斌等人，找他捐款有求必應，資深媒體人黃光芹則在臉書爆料前總統馬英九、韓國瑜國政顧問團總召張善政，都有拿過鴻海創辦人郭台銘的錢。

張善政在9月接受訪問時指出，「500萬」這個金額是張善政當初成立財團法人善科教育基金會時的門檻金額，也是張善政自己拿出來的，但郭台銘確實有捐款給該基金會，至於金額是多少，基於尊重郭台銘的態度，不便透露。

郭台銘辦公室強調，郭台銘確實曾依法捐助過理念相同人士或法人組織，惟並不如外界所稱有大筆金額。今年開始參與選舉以來更沒有資助過任何人，希望外界勿再捕風捉影做出不實報導。

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