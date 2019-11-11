陳柏惟看「韓國瑜＋張善政」：一個乩童、一個桌頭

▲前行政院長賴清德替基進黨立委參選人陳柏惟站台。（圖／陳柏惟競選辦公室提供，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜確定副手人選，由前行政院長張善政擔任。對此，基進黨台中立委參選人陳柏惟11日認為，「一個乩童、一個桌頭」，張善政的整體表現都不如前院長賴清德。

賴清德11日陪同台中第二選區立委參選人陳柏惟在沙鹿菜市場掃街，他稱讚陳柏惟，是第一個公開揭穿韓國瑜市長的愛情摩天輪、太平島採石油、F1賽車、迪斯尼樂園等種種政策不可行，可以說戰力十足。

陳柏惟受訪時，談及其對手顏寬恒，他笑著反問，「換個說法，我哪裡輸他？」。他強調，可以和顏寬恒比賽跑、比體力、比辯論、比台灣歷史、比未來的展望與規劃，他自認沒有一點會輸他。

陳柏惟說，台中海線這個地方有交通規劃、國土規劃與空氣污染等問題，可以說是全國最落後的區域，而自己所提出的國會山莊、交通建設、台鐵復興等政見，就是要針對問題改善、提升此區的地貌與生活品質，也希望大家給自己一個機會為鄉親服務。

對於最新訊息「韓張配」定案，陳柏惟則酸，「一個乩童、一個桌頭」。他指出，張善政跟賴清德兩人皆擔任過行政院長，但在位時的表現，雖然經濟容易受整體大環境影響，但張善政時任副院長時，台灣經濟成長率曾一度跌到 -0.64%；且數據攤開一看，整體表現也不及賴。陳柏維質疑，在不用指望韓國瑜的政見與施政能力的情況下，要如何實現「台灣安全，人民有錢」？

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