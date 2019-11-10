共和黨點名杭特及吹哨人公開作證！　控民主黨虛假調查虐待川普

▲ 美國前副總統拜登與兒子杭特。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）被爆施壓烏克蘭總統調查前副總統拜登（Joe Biden）及他的兒子杭特（Hunter），因此面臨眾議院彈劾調查。共和黨9日將杭特及檢舉川普的吹哨人列入證人名單，希望他們出席13日起的公開聽證會作證，但控制眾議院的民主黨人可能拒絕這項提議。

眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）的共和黨頭號人物努涅斯（Devin Nunes）將杭特及吹哨人列入一份證人名單，發送給該委員會民主黨籍的主席希夫（Adam Schiff），透過多家外媒曝光。努涅斯在信中指控，民主黨人推動「虛假的彈劾程序」來虐待川普，更指控希夫捏造證據，讓調查人員對川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的關鍵通話產生疑心。

吹哨人此前踢爆，川普利用熱線尋求外國勢力幫助，以獲取個人政治利益。這項指控透過長達3周的非公開聽證會上現任及前任政府官員的證詞得到證實，但川普和黨內盟友否認涉及不法行為。若眾議院彈劾川普，由共和黨控制的參議院將對他展開審判，可能導致他下台。

除了杭特與吹哨人，努涅斯還點名曾和杭特一起在烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）工作的美國商人阿契爾（Devon Archer）出面作證，理由是他們可以「幫助美國大眾了解在烏克蘭普遍存在的腐敗性質與其程度」。努涅斯希望吹哨人出席聽證會則是因為他認為，應該給川普一次和對他提出指控的人面對面的機會。

希夫收到努涅斯的信函後聲明表示，正在評估這份證人名單，但可能會拒絕要杭特、阿契爾及其他幾名證人出席的請求。希夫指出，這次彈劾調查不會成為對拜登父子進行虛假調查的工具，「就像總統為其個人利益敦促烏克蘭進行調查，或威脅恐嚇吹哨人。」

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