「烏克蘭門」第2彈風暴再襲　川普加碼：將公布另一個通話紀錄！

▲對於「烏克蘭門」爭議，美國總統川普堅持一切都符合正當。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）因為7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話內容不恰當而面臨彈劾調查，陷入「烏克蘭門」風暴，不過他9日告訴記者，白宮可能在本月12日公布另一次通話的紀錄；目前為止，他否認有任何違法行為。

CNN報導，川普9日登上空軍一號以前，在安德魯斯聯合基地告訴記者，「他們想要另一次通話的紀錄，我願意提供。」根據他的說法，白宮可能會在12日公開川普與澤倫斯基4月的首次通話紀錄，這些內容非常重要。

川普表示，「你們會得知第二個通話，如果有什麼問題再告訴我。」他還提到，不在乎彈劾調查是閉門或公開進行，這些根本不該發生，且目前為止的證詞都只是來自「第三手消息」（third-hand knowledge）。

白宮9月發布川普與澤倫斯基7月25日通話紀錄，內容並未100％還原。此前，一名吹哨人投訴，川普請求國外勢力調查他的政敵，藉由打擊前總統拜登（Joe Biden），協助他成功連任2020總統。

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