25歲「聖戰新娘」再求華府讓她返美 嘆：投靠IS後每件事都後悔





▲穆薩娜與兒子亞當目前住在難民營，她一心希望能重返美國 。（圖／翻攝isSchlaf ）

實習記者羅明輝／綜合報導

來自美國阿拉巴馬州（Alabama）、2014年前往敘利亞投靠伊斯蘭國（IS）的25歲聖戰新娘穆薩娜（Hoda Muthana），最近再次向華府喊話，她稱自己對於恐怖組織所做的「每一件事」都感到後悔，希望華府能「給她第二次機會」，讓她與年僅2歲的兒子（Adam）可以重返美國。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，穆薩娜曾與3名伊斯蘭國戰士結婚，然而3人都先後在戰鬥中喪生，因此她目前與幼子亞當一起住在庫德族民兵位於敘利亞東北部的據點─羅赫（Al-Roj）難民營中。她在難民營接受採訪時透露，自己從加入伊斯蘭國的第一天起，就不支持他們斬首、自殺攻擊等行為，直到現在，伊斯蘭國所做的每一件事，都讓她後悔做出加入這個組織的決定。

穆薩娜希望華府可以再給她一次機會，讓她帶著兒子回到美國，「信奉神明的人都相信，無論他們所犯下的罪孽有多嚴重，每個人都應該有第二次機會。」

「我們在這裡買不起瓶裝水，我們只能喝鐵罐水，那種水會讓人胃痛；另外，這附近每天瀰漫的煙霧，讓我們母子每一刻頭都很痛。」穆薩娜說到，「我希望兒子能和其他家人待在一起，我想去學校上學、我想找一份工作，我想擁有自己的車。」

穆薩娜拒絕談論自己曾在網路上發表過的那些「擁護、聲援伊斯蘭國的言論」，只是一再強調自己必須回到美國，想盡速遠離當前的困境。她聲稱，自己每一天都感到不安，擔心自己可能因為想回到美國的言論，被營區內其他「未譴責伊斯蘭國，甚至支持伊斯蘭國的人」給盯上，引發生命危險，如果華府最終能批准她返回美國，她願意面對美國的司法體制，接受後續處置。

據了解，美國政府先前已經讓好幾名與伊斯蘭國有所關聯、身為美國公民的女性與她們的子女回到美國，但這其中卻不包括穆薩娜。華府表示，穆薩娜雖然是在美國出生，但她父親是替葉門駐美外交人員，依照法律規定，駐美外交人員的子女並不享有出生公民權，因此她不是美國公民。

由於穆薩娜曾積極參與伊斯蘭國宣傳活動，甚至揚言美國的聖戰士會發動飛車掃射，讓所有人染血。當時受到川普指示，禁止穆薩娜回國的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就對此表示，有這些在前線歌頌伊斯蘭國的行為，穆薩娜當然也是一名「恐怖分子」。

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