退休公務員凌晨上國道…「最熟悉路段」被輾成屍塊！友悲曝：他飽受病痛折磨

▲楊姓男子凌晨時分走上國道，遭到來車輾過慘死。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名64歲的楊姓男子10日凌晨徒步走上國道一號，慘遭來車撞倒、相繼輾過，屍塊四散當場慘死。楊男友人表示，死者生前是監理站公務員，負責國道的稽查工作，退休後飽受病痛折磨，沒想到竟會在凌晨時分回到自己最熟悉的路段，在此畫下生命的句點。

警方初步調查，國道一號大雅交流道、南下175K處10日凌晨0時許發生死亡車禍，楊姓男子徒步從邊坡走上國道，且至少遭到3部後方來車輾過，當場慘死。報案的謝姓駕駛供稱，當時自己切往外車道準備下交流道，根本就沒想到國道上竟然會有行人，發現的時候已經來不及，自己疑似輾過楊男手部，因此嚇得立刻報警。

警方深入追查，楊男的女性同居友人表示，楊男過去在監理站擔任公務員，平時負責國道稽查工作，在年約50歲時退休，但退休後的生活並未如他想像般愜意，近年還頻遭病痛折磨，曾多次前往醫院就診，主訴頭昏、心臟不適、失眠、便祕等，但醫師詳細檢查後卻找不出病因，在轉向身心科求助後，醫師曾婉轉地表示，「心理的病可能比身體的還要嚴重！」

友人表示，案發前約2小時，楊男在家中吃下蒸蛋、補品等，當時神色看起來還不錯，在互相寒暄後她便回房入睡，怎麼也料不到這會是2人的最後一面，楊男竟會在深夜時分徒步走回自己最熟悉的國道路段，並且在此殞命。

警方初步調查，楊男走上國道後依序遭到3部自小客輾過，現3名駕駛皆已到案說明，均感到萬分無辜；而為何楊男會選擇在凌晨時分走上國道？確切原因仍待警方深入釐清。

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▼友人表示，楊男過去是監理站公務員，負責國道稽查，對於這一路段再熟悉不過。（圖／民眾提供）