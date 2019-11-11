3屍案「死者最後講電話對象曝」入屋3小時遇害　八大同事：她常累到打瞌睡

▲監視器拍下死者的最後笑容。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中套房3屍命案恐怖時間點曝光，29歲陳姓死者在租屋處樓下，和客人講電話笑得相當燦爛，卻在上樓不到3小時，遭同居的陳姓男友勒斃殺害；隔了一個多小時，就連雙胞胎兒子也被丟洗衣機悶死。死者八大行業同事說，她拚命賺錢，上班經常累到在等客人空檔打瞌睡。而兇嫌還和兩兒吃「最後的午餐」，之後竟痛下殺手。

根據監視器畫面，3日上午7時多，陳女走出大樓，身穿露肩、露小蠻腰的紅色上衣、短牛仔褲、腳踩高跟鞋，到超商買飯糰；7時46分，她在樓下不斷徘徊，在管理室門口拿出手機，和在八大行業上班認識的客人講電話，笑容滿面，後來還視訊，接著才走進屋內。

▼陳女和客人講電話笑得很開心。（圖／東森新聞）

▲▼陳女從講電話變成視訊。（圖／東森新聞）

據了解，陳女上午7時多講完電話後，8時多搭電梯上6樓，回到套房不到2小時，和陳嫌愈吵愈兇，竟慘遭勒斃。隔了一個小時，陳嫌11時還和雙胞胎兒子用餐，最後竟把兩兒丟進洗衣機悶死，釀成三屍慘劇。

死者同在八大行業上班人員透露，陳女為了養家，經常喝了一堆酒撐不住，更常在酒店後台打瞌睡，讓同事看了也相當揪心。死者親友說，陳女是領養來的，她的養父34歲車禍過世了；雖養父母有生三名小孩，但還是很疼死者。

▲▼死者和雙胞胎慘遭陳男殺害。（圖／翻攝臉書）

據悉，陳女生世坎坷，為了生計除了從事八大行業，也在朋友介紹下當過臨演。她與同齡的陳嫌是初戀，後來分手和田姓前夫結婚，兩人育有1子1女，但因家暴問題在2018年離婚；不久後，她在朋友的烤肉聚會上重逢陳男，兩人舊情復燃陷入熱戀，隨後一起台中租屋同居，2018年底更誕下一對雙胞胎男嬰。

陳嫌懷疑女友與男客搞曖昧，3日一氣之下把她掐死，事後又認為「孩子沒有媽媽很可憐」，因此將2名男嬰塞入洗衣機裡悶死，隨後開始潛逃，之後在網咖落網，遭裁定收押。

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