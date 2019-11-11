超鏘《007》醉上路！奧斯頓馬丁撞爛路邊白車　網直呼：一噴千萬啊！　

▲林男駕駛千萬超跑「奧斯頓馬丁」自撞，輕傷送醫，經酒測發現酒測值超標。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區10日晚間8時許發生一起千萬超跑自撞意外，58歲林姓男子駕駛黑色「奧斯頓馬丁」超跑行經爽文路時，疑車速過快，撞上停放路邊的白色轎車，白色轎車遭撞後受到推擠又撞上前方交通號誌桿，造成左後輪軸斷裂、引擎板金呈V字凹陷，交通號誌桿也斷成2截，黑色超跑保險桿掉落、右側車身刮損，駕駛林男則輕傷送醫，但林男到院進行酒測超標，警方將進一步依公共危險罪嫌偵辦。

▲停放路邊的白色轎車遭撞，車頭引擎板金呈V字型凹陷。

▲林男駕駛千萬超跑「奧斯頓馬丁」發生自撞。

據了解，林男駕駛的英國超跑品牌Aston Martin Vantage（奧斯頓馬丁）來頭不小，是千萬等級的名跑車，宛若行動豪宅，更曾在電影《007》裡出現過，流線型的車身、充滿設計感的車尾燈，吸引不少國內愛好者收藏，遭此一撞，維修費用恐怕要價不斐。有路過民眾拍下肇事後照片PO網，引起網友熱烈討論，直呼心疼：「這一噴就是上千萬啊！」。

林男輕傷送醫後，打電話叫兒子趕緊把車牌拆走，相當低調，而院方為他進行酒測，發現酒測值超標，待林男出院後，警方將通知他到案，並依公共危險罪嫌偵辦。據了解，白色轎車車主得知車子遭撞，趕往現場查看，由於他車子停在白色邊線上，並無違法，他認為這起車禍自己並無責任，詳細肇責還須警方進一步調查釐清。

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