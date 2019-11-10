陪洪慈庸拜票　林右昌批對手是「落跑」市長、副市長

▲林右昌陪同洪慈庸在大雅掃街拜票，懇求支持。（圖／洪慈庸競總提供）

記者李忠憲／台中報導

網譽「台版三浦春馬」的基隆市長林右昌，10日到台中陪同無黨籍立法委員洪慈庸在大雅拜票。林右昌除分享他當市長秘訣就是服務不分藍綠黨派，批評總統參選人韓國瑜、立委擬參選人楊瓊瓔是「落跑市長」跟「落跑副市長」，他也肯定慈庸4年努力認真誠心服務有目共睹，呼籲不分藍綠選洪慈庸。

總統、立委選舉倒數62天，爭取連任的無黨籍立委洪慈庸，連續多天有政黨前被前來相挺支持，面對將回鍋參選立委的台中市副市長楊瓊瓔，她的聲勢看漲。基隆市長林右昌10日上午陪同洪慈庸前往大雅永興宮參拜，並前往周邊市場掃街拜票，爭取鄉親支持。

▲林右昌、洪慈庸在大雅掃街拜票，市議員蕭隆澤(左二)也陪同。（圖／洪慈庸競總提供）

林右昌表示，他肯定慈庸4年來的國會問政表現，成績有目共睹，今天特別到台中幫慈庸打氣加油，呼籲鄉親繼續支持她在國會打拼。現在選舉風氣不佳，有要選總統的人市長當3個月就「落跑」當參選人，變「落跑市長」，最近台中也聽說有「落跑副市長」相當投機。他認為，身為政務人員，應該把自己的工作做好，不要一心只想選舉，對市民更不好，對城市發展更不好。

林右昌接著說，基隆是個小城市，他要365天全年無休24小時拚才有成績，更何況台中、高雄這麼大的城市，市長、副市長都落跑，絕不是人民所樂見；民主時代大家眼睛雪亮，誰認真做事、誰認真打拼、誰投機大家都清楚，呼籲市民好朋友全力支持。

他也分享當市長心得說，基隆屬於深藍選區，他去年選舉獲60年最高票，成長幅度最多的地方就在眷村。他認為當市長，對市民、對各個區域的付出努力不分藍綠、不分黨派。大雅可能過去傳統比較偏藍，但每一張選票是沒有顏色的。會做事，也要會做人，用誠心服務對待每一位選民。慈庸過去4年努力、認真、誠心的服務，相信選民看得見，呼籲不分藍綠支持洪慈庸，讓優質的立法委員繼續守護台灣價值。

▲林右昌肯定洪慈庸4年問政表現，呼籲選民選票不分藍綠，票投洪慈庸。（圖／洪慈庸競總提供）

洪慈庸表示，她面對選舉謹慎也抱以期待，也非常擔憂台灣目前情況。台灣民主自由得來不易，面對中國一步步進逼，民眾都很害怕台灣下一步將變成香港。這次選舉訴求是「團結」，希望大家一起拿出決心，讓國際社會看到我們要當台灣人的台灣、不是中國的台灣！

洪慈庸說，林右昌市長是年輕世代的政治人物，去年在艱困環境成功繼續連任，而台中大雅是本土勢力經營較辛苦的地方，也是她在這次選舉持續努力加強的部分；她也會向林右昌市長進一步請教，上次是如何在基隆深藍選區突破重圍。另外，她也感謝近日來綠營前輩和同志來幫站台加油，會持續和本土勢力一起團結，打贏這場選戰。

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