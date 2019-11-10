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影 ／國道3號龍井「火燒山」2公頃！恐怖烈焰吞山…駕駛嚇呆　一度全線封閉

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記者許力方、李忠憲／台中報導

國道3號台中龍井路段發生「火燒山」，10日下午2時許起，就有民眾報案邊坡火警，不少駕駛開車行經看見火勢，台中消防局出動人車前往搶救，發現是雜草燃燒，風勢助長火勢，一發不可收拾，延燒至入夜，面積高達2公頃，截至晚間8時都未撲滅，熊熊烈焰吞噬半座山，消防員徒步使用打火把滅火，暫時控制火勢，高公局更一度封閉龍井路段全部車道。

▲▼國道3號龍井「火燒山」2公頃！恐怖烈焰吞山…駕駛嚇呆　灑水車佔用車道。（圖／翻攝爆料公社）

▲國道3號龍井「火燒山」2公頃！恐怖烈焰吞山。（圖／翻攝爆料公社，下同） 

高公局中區交控中心表示，目前灑水車持續撲滅火勢中，佔用國3龍井路段爬坡車道，火勢雖已控制，不封閉國道，但仍建議用路人下和美交流道後改道行駛。有不少駕駛開車行經龍井，眼睜睜看著恐怖「火吞山」，熊熊火光照亮天際，相當嚇人，紛紛驚呼「好誇張」、「天啊」、「每年都會」、「面積也太大了吧，這要出動直升機滅火了」、「這幾天風大」。

▲▼國道3號龍井「火燒山」2公頃！恐怖烈焰吞山…駕駛嚇呆　灑水車佔用車道。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼國道3號龍井「火燒山」2公頃！恐怖烈焰吞山…駕駛嚇呆　灑水車佔用車道。（圖／翻攝爆料公社）

台中消防局10日下午2時許接獲報案，國道3號北上185公里右側、龍井區南崗產業道路靠近電塔邊坡火警，出動19車53人搶救，初步研判為雜草延燒。因現場風勢太大，火勢一度延燒，燃燒面積約2公頃，2小時後，火勢又繼續向南擴大、延燒，因此緊急通報求援，一直到入夜6時許仍無法控制火勢，周邊都有部署人車周界防護。

截至晚間8時許，消防局共出動21車59人，由副大隊長朱錦源指揮搶救，傷亡及財物損失仍待查，目前火勢已侷限於南崗產業道路、竹坑步道、南寮巷及國道高速公路間，火點距離消防人車甚遠，消防局表示，消防人員正積極部署水線及徒步使用打火把撲滅火勢。

台中市消防局副局長戴峻焜表示，秋季因雜草枯黃乾燥，可能因農民燃燒雜草或菸蒂未熄引發山林火警，火勢撲滅後將進行調查，追查肇事者，以公共危險罪或違反空汙法偵辦。

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