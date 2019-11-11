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國民黨2020不分區立委　「桃園陸配」牛春茹力爭

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▲牛春茹（中）擔任桃園新住民文化交流協會理事長，協會以力拚經濟宗旨。（圖／翻攝牛春茹臉書）

▲牛春茹（中）擔任桃園新住民文化交流協會理事長，協會以拚經濟為宗旨。（圖／翻攝牛春茹臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨在2020大選，不分區立委提名人選登記，除現任柬埔寨籍立委林麗嬋力爭連任，首度出現陸籍配偶牛春茹、史雪燕、勤彭蓁3人力爭；現任桃園新住民文化交流協會理事長的牛春茹指出，台灣的新住民以陸籍配偶居多數，國民黨於不分區新住民席次的提名，應以陸配優先考量，才能落實新住民的關懷與照顧，贏得勝選。

▲牛春茹（中）擔任桃園新住民文化交流協會理事長，協會以力拚經濟宗旨。（圖／翻攝牛春茹臉書）

▲就讀文化大學國家發展與大陸研所。（圖／翻攝牛春茹臉書）

牛春茹目前也是國民黨黨中央候補委員，她說，今年7月國民黨黨代表大會上，她曾就「新住民不分區立法委員席次產生方法」提案，要求黨中央於2020大選在新住民不分區立委席次，應考慮新住民比例原則，選出最適任的新住民人選，以增加更多新住民對國民黨的認同，贏得勝選重回執政。

▲牛春茹（中）擔任桃園新住民文化交流協會理事長，協會以力拚經濟宗旨。（圖／翻攝牛春茹臉書）

▲牛春茹全力投入2020大選國民黨輔選。（圖／牛春茹提供）

來自大陸內蒙、畢業於包頭醫學院的牛春茹，在台居住近20年，並且在拿到身分證後即加入國民黨，先後擔任小組長，支部委員、獲黨內績優幹部表揚， 2017年以選區第一高票當選20全黨代表，同年當選第20全候補中央委員，目前擔任黃復興黃國園黨部副主任委員，並就讀文化大學國家發展與大陸研所二年級，課業表現優秀獲校方獎學金肯定。

長年投入新住民有關大小活動的牛春茹，目前擔任桃園新住民文化交流協會理事長，該協會結合創、就業新住民力拚經濟，認為只有經濟好，人民才有好日子過，而其代表新住民，爭取國民黨提名不分區立委，獲桃園市黨部?黃復興黨部共同推薦。

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