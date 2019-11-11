「14歲以下不能發生性行為」　李佳芬引《民法》轟現行教育…一翻法典糗了

▲李佳芬10日在台北舉辦「佳芬講堂」。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／台北報導

國民黨總統參選人韓國於的夫人李佳芬10日在台北舉辦「佳芬講堂」，她在佳芬講堂上提到，依據現行的民法規定，14歲以下的孩子不能有任何性行為，若有性行為就須接受法律制裁；不過，其實我國《民法》上並未規定14歲以下的孩童不能進行性行為；只有在《刑法》上有規定與未滿14歲孩童發生性行為的罰則。

李佳芬10日說明，在教育孩子方面，14歲以前應該教育孩子，認識自己的身體，到高中之後再教導如何使用自己的身體，現在的教育之所以引起紛爭、焦慮，是因為順序顛倒了。

▲李佳芬指出，《民法》規定14歲以下的孩子不能有任何性行為。（圖／記者李毓康攝）



李佳芬指出，《民法》中規定，14歲以下的孩子不能有任何性行為，但現在的教科書內容與《民法》相衝突；韓國瑜注重孩子的身教，知道孩子都在看，所以希望以理性、和平的方式進行溝通，「不然韓市長怎麼打這麼久？」

不過，我國現行的法律中，《民法》沒有記載針對14歲以下孩童發生性行為的罰則；與14歲以下孩童發生性行為的罰則，規定在《刑法》裡面。

根據《刑法》第227條「與幼年男女性交及猥褻罪」規定，若是行為人的年齡在16歲以上，未滿18歲；被害人的年紀14歲以下，行為人若違反被害人意願進行性交、猥褻，將會被判處7年以上、3年以上10年以下的有期徒刑，若沒有違反被害人意願進行性交、猥褻，將被判處3年以上10年以下、6個月以上5年以下的有期徒刑。

▼李佳芬10日在台北舉辦「佳芬講堂」。（圖／記者李毓康攝）



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