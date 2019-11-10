郭國文曾文區聯合競選總部暨後援會成立大會　蘇貞昌大進場

▲立委郭國文11月10日上午舉辦曾文區聯合競選總部暨後援會成立大會，行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、高市議員陳致中到場站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委郭國文11月10日上午，接續舉辦曾文區聯合競選總部暨後援會成立大會，現場2千多人擠爆現場相挺，除了有阿扁總統兒子陳致中議員回故鄉站台外，行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲與郭國文大進場，掀起現場氣氛最高潮。

台南麻豆為台南民主聖地，有許多民主前輩前來相挺，包含蔴荳民主協進會前會長陳朝弘、王爺埔民主促進會前會長盧忠賢、還有官田民主前輩黃漏全等，都到場祝福郭國文包粽有好菜頭。麻豆柚農江功明更送上一顆大文旦，祝福「國文旦選」。

陳致中則呼籲鄉親，勿讓中共介入台灣，要堅守台灣主權。台灣人要團結，站出來投票，關鍵的一戰，衝高投票率，勿讓台灣成為香港。

蘇貞昌院長進場時，受到現場鄉親熱烈的歡迎，加油鼓勵聲不斷。蘇貞昌院長重申，民進黨政府是會昨事的政府，他就任300天，每天都在認真衝。呼籲大家要讓蔡英文連任，郭國文當選、國會過半，民進黨政府才能繼續做事。同時，蘇貞昌院長也跟鄉親表示，方才勘查南科三期擴建基地已裁示，要全力加速推動南科台南園區擴建，更應將周邊地區及從業人員生活機能一併納入規劃。讓南科的持續擴建，更能帶動麻豆曾文區的發展。

郭國文最後再度表示，除了持續聽取在地農民的心聲，為農產的產銷打通更多通路外，將推動農民也能有退休金的政策，讓農民退休無憂！