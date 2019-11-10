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潛鑑國造假議題？蘇貞昌：請韓國瑜多讀點資料、不要唱衰國軍

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▲▼蘇貞昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、張榮恩攝）

▲蘇貞昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、張榮恩攝）

記者蔡文鈴／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日在基隆傾聽之旅時，回應民眾對於「潛艦國造落腳基隆的看法」，他質疑「這是不可能的」，呼籲政府量力而為。對此，行政院長蘇貞昌10日受訪表示，請韓國瑜先生多讀點資料，不要唱衰國軍。

蘇貞昌說，台灣的科技實力從半導體到各方面，其實有很多涉及國防機密，而韓國瑜用語粗鄙，想法都還落在當年的舊時代，離現在的時空背景，台灣的進步好像好遠。

蘇貞昌強調，在蔡總統的領導下，在國軍先進科技人員的研發中，在民間廠商的實力進步裡面，我們的確有這個實力，請韓國瑜先生多讀點資料，不要看不起自己，「我們的國艦國造一定會如蔡總統所宣示，我們會讓國人眼睛一亮。」

蘇貞昌也提到，因為蔡總統穩住台美關係，連美國AIT主席莫健都公開說，台、美關係四十年最好，所以，才有我們可以買到最先進的F-16V戰機、最先進的戰車，以及很多最先進的相關設備，「請韓市長不要看不起自己，不要唱衰國軍。」

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